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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2781278227832784

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, ну вы-то надеюсь диверсифицировались, чтобы не зависеть от вымирающей Украины?

Купили недвижимость за границей? Купили иностранные акции? Получили «золотую визу» всей семье?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:49

  investorkiev написав:Серж, ну вы-то надеюсь диверсифицировались, чтобы не зависеть от вымирающей Украины?

Купили недвижимость за границей? Купили иностранные акции? Получили «золотую визу» всей семье?


Сержу нужно было всего то сейчас купить 3 биткоина, а через 2 года купить на них 3 квартиры в киеве. С учетом халвинга в мае 2020, отличная инвестиция.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:03

  Serg-ik написав:Со сроком снова нае...

весь январь особенно приятно поворачивать с Шулявского направо, на проспект Победы в сторону Берестейской. толково и грамотно сделали, кстати.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:23

  investorkiev написав:Относительно зарплат. Министерка образования (29 лет кажется) считает что 36000 грн это недостаточно для семьи. Раньше говорит получала больше.

Говорит в Киеве все больше получают.

Рост зарплат на лицо, цены вверх

При киевских ценах 36 тыс. на семью это прожиточный минимум, если еще и жилье арендовать у волков-лендлордов.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:59

  Serg-ik написав:
  lejko_vit написав:" Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"

и еще немножечко "оптимизма". Торговые сети уже чувствуют спад в покупках населением. Когда то этот спад доберётся и до КРЖН.

получается, что по факту в Украине постоянно живет уже не только меньше 42 млн, но и меньше 40 млн. Некоторые эксперты даже озвучивают цифру реальной численности населения в 36-37 млн человек.

И, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, это уже сказывается на потреблении основных товаров.

"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Понятно, что идет снижение потребления, тем более, что благосостояние людей растет не быстро и они не могут покупать больше товаров.


Сужение рынка сбыта уже сказалось на показателях промышленности. Так, по данным Госстата, производство продуктов питания упало в 2018 году на 1,5%. А за 11 месяцев 2019 года — еще на 1,1%. При этом некоторые категории обвалились более существенно, скажем, производство сыра — больше чем на 11%, сливочного масла — на 16%, колбас — почти на 6% и т.д.


Глава набсовета компании "Молочный альянс (ТМ «Яготинське) Сергей Вовченко говорит, что на объемах производства молочки сказывается масса факторов. "По сырам и маслу, к примеру, идет сокращение из-за обвала мировых цен. Если в 2018 году экспортировали масло по 4,5-4,8 тысяч долларов за тонну, то в этом году со второго квартала цена — фактически на уровне себестоимости. Но и невысокое потребление сказывается. Правда, тут главная причина — не столько миграция, сколько низкая платежеспособность. Объемы потребления молочных продуктов у нас вдвое ниже, чем в Европе


Скоро будет акция:
Купи 365 пачек масла "Яготинское" -получи 365 дней сниженных процентов по ипотеке на новострой


Подозреваю, что падение продаж наших производителей пищепрома вызвано не столько падением потребления, сколько неумением работать в условиях повышающейся конкуренции с импортом :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:весь январь особенно приятно поворачивать с Шулявского направо, на проспект Победы в сторону Берестейской. толково и грамотно сделали, кстат

Для аэротакси имеет значение где поворачивать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:23

  Mazay256 написав:
  Serg-ik написав:
  lejko_vit написав:" Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"

и еще немножечко "оптимизма". Торговые сети уже чувствуют спад в покупках населением. Когда то этот спад доберётся и до КРЖН.

получается, что по факту в Украине постоянно живет уже не только меньше 42 млн, но и меньше 40 млн. Некоторые эксперты даже озвучивают цифру реальной численности населения в 36-37 млн человек.

И, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, это уже сказывается на потреблении основных товаров.

"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Понятно, что идет снижение потребления, тем более, что благосостояние людей растет не быстро и они не могут покупать больше товаров.


Сужение рынка сбыта уже сказалось на показателях промышленности. Так, по данным Госстата, производство продуктов питания упало в 2018 году на 1,5%. А за 11 месяцев 2019 года — еще на 1,1%. При этом некоторые категории обвалились более существенно, скажем, производство сыра — больше чем на 11%, сливочного масла — на 16%, колбас — почти на 6% и т.д.


Глава набсовета компании "Молочный альянс (ТМ «Яготинське) Сергей Вовченко говорит, что на объемах производства молочки сказывается масса факторов. "По сырам и маслу, к примеру, идет сокращение из-за обвала мировых цен. Если в 2018 году экспортировали масло по 4,5-4,8 тысяч долларов за тонну, то в этом году со второго квартала цена — фактически на уровне себестоимости. Но и невысокое потребление сказывается. Правда, тут главная причина — не столько миграция, сколько низкая платежеспособность. Объемы потребления молочных продуктов у нас вдвое ниже, чем в Европе


Скоро будет акция:
Купи 365 пачек масла "Яготинское" -получи 365 дней сниженных процентов по ипотеке на новострой


Подозреваю, что падение продаж наших производителей пищепрома вызвано не столько падением потребления, сколько неумением работать в условиях повышающейся конкуренции с импортом :)


Так торгівля більше накручує , ніж виробники ... Так що всі одним миром мазані ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:10

  xio13 написав:
  investorkiev написав:Серж, ну вы-то надеюсь диверсифицировались, чтобы не зависеть от вымирающей Украины?

Купили недвижимость за границей? Купили иностранные акции? Получили «золотую визу» всей семье?


Сержу нужно было всего то сейчас купить 3 биткоина, а через 2 года купить на них 3 квартиры в киеве. С учетом халвинга в мае 2020, отличная инвестиция.

Это ж сколько биток должен по вашему стоить в 22м году? 120 к$?
У Сержа некислые запросы по метражу и месту прелести
барабашов
 
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