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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:44
Серж, ну вы-то надеюсь диверсифицировались, чтобы не зависеть от вымирающей Украины?
Купили недвижимость за границей? Купили иностранные акции? Получили «золотую визу» всей семье?
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investorkiev
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:49
investorkiev написав:
Серж, ну вы-то надеюсь диверсифицировались, чтобы не зависеть от вымирающей Украины?
Купили недвижимость за границей? Купили иностранные акции? Получили «золотую визу» всей семье?
Сержу нужно было всего то сейчас купить 3 биткоина, а через 2 года купить на них 3 квартиры в киеве. С учетом халвинга в мае 2020, отличная инвестиция.
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xio13
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:03
Serg-ik написав:
Со сроком снова нае...
весь январь особенно приятно поворачивать с Шулявского направо, на проспект Победы в сторону Берестейской. толково и грамотно сделали, кстати.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:23
investorkiev написав:
Относительно зарплат. Министерка образования (29 лет кажется) считает что 36000 грн это недостаточно для семьи. Раньше говорит получала больше.
Говорит в Киеве все больше получают.
Рост зарплат на лицо, цены вверх
При киевских ценах 36 тыс. на семью это прожиточный минимум, если еще и жилье арендовать у волков-лендлордов.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:59
Serg-ik написав: lejko_vit написав:
" Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"
и еще немножечко "оптимизма". Торговые сети уже чувствуют спад в покупках населением. Когда то этот спад доберётся и до КРЖН.
получается, что по факту в Украине постоянно живет уже не только меньше 42 млн, но и меньше 40 млн. Некоторые эксперты даже озвучивают цифру реальной численности населения в 36-37 млн человек.
И, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, это уже сказывается на потреблении основных товаров.
"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Понятно, что идет снижение потребления, тем более, что благосостояние людей растет не быстро и они не могут покупать больше товаров.
Сужение рынка сбыта уже сказалось на показателях промышленности. Так, по данным Госстата, производство продуктов питания упало в 2018 году на 1,5%. А за 11 месяцев 2019 года — еще на 1,1%. При этом некоторые категории обвалились более существенно, скажем, производство сыра — больше чем на 11%, сливочного масла — на 16%, колбас — почти на 6% и т.д.
Глава набсовета компании "Молочный альянс (ТМ «Яготинське) Сергей Вовченко говорит, что на объемах производства молочки сказывается масса факторов. "По сырам и маслу, к примеру, идет сокращение из-за обвала мировых цен. Если в 2018 году экспортировали масло по 4,5-4,8 тысяч долларов за тонну, то в этом году со второго квартала цена — фактически на уровне себестоимости. Но и невысокое потребление сказывается. Правда, тут главная причина — не столько миграция, сколько низкая платежеспособность. Объемы потребления молочных продуктов у нас вдвое ниже, чем в Европе
Скоро будет акция:
Купи 365 пачек масла "Яготинское" -получи 365 дней сниженных процентов по ипотеке на новострой
Подозреваю, что падение продаж наших производителей пищепрома вызвано не столько падением потребления, сколько неумением работать в условиях повышающейся конкуренции с импортом
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Mazay256
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:07
Yuri_T написав:
весь январь особенно приятно поворачивать с Шулявского направо, на проспект Победы в сторону Берестейской. толково и грамотно сделали, кстат
Для аэротакси имеет значение где поворачивать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:23
Mazay256 написав: Serg-ik написав: lejko_vit написав:
" Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"
и еще немножечко "оптимизма". Торговые сети уже чувствуют спад в покупках населением. Когда то этот спад доберётся и до КРЖН.
получается, что по факту в Украине постоянно живет уже не только меньше 42 млн, но и меньше 40 млн. Некоторые эксперты даже озвучивают цифру реальной численности населения в 36-37 млн человек.
И, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, это уже сказывается на потреблении основных товаров.
"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Понятно, что идет снижение потребления, тем более, что благосостояние людей растет не быстро и они не могут покупать больше товаров.
Сужение рынка сбыта уже сказалось на показателях промышленности. Так, по данным Госстата, производство продуктов питания упало в 2018 году на 1,5%. А за 11 месяцев 2019 года — еще на 1,1%. При этом некоторые категории обвалились более существенно, скажем, производство сыра — больше чем на 11%, сливочного масла — на 16%, колбас — почти на 6% и т.д.
Глава набсовета компании "Молочный альянс (ТМ «Яготинське) Сергей Вовченко говорит, что на объемах производства молочки сказывается масса факторов. "По сырам и маслу, к примеру, идет сокращение из-за обвала мировых цен. Если в 2018 году экспортировали масло по 4,5-4,8 тысяч долларов за тонну, то в этом году со второго квартала цена — фактически на уровне себестоимости. Но и невысокое потребление сказывается. Правда, тут главная причина — не столько миграция, сколько низкая платежеспособность. Объемы потребления молочных продуктов у нас вдвое ниже, чем в Европе
Скоро будет акция:
Купи 365 пачек масла "Яготинское" -получи 365 дней сниженных процентов по ипотеке на новострой
Подозреваю, что падение продаж наших производителей пищепрома вызвано не столько падением потребления, сколько неумением работать в условиях повышающейся конкуренции с импортом
Так торгівля більше накручує , ніж виробники ... Так що всі одним миром мазані ...
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Додано: Вів 21 січ, 2020 15:10
xio13 написав: investorkiev написав:
Серж, ну вы-то надеюсь диверсифицировались, чтобы не зависеть от вымирающей Украины?
Купили недвижимость за границей? Купили иностранные акции? Получили «золотую визу» всей семье?
Сержу нужно было всего то сейчас купить 3 биткоина, а через 2 года купить на них 3 квартиры в киеве. С учетом халвинга в мае 2020, отличная инвестиция.
Это ж сколько биток должен по вашему стоить в 22м году? 120 к$?
У Сержа некислые запросы по метражу и месту прелести
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барабашов
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:28
барабашов написав:
Это ж сколько биток должен по вашему стоить в 22м году? 120 к$?
У Сержа некислые запросы по метражу и месту прелести
Это сколько лохов надо найти по всему миру, чтоб было по 120 вместо 8,5?
Но если даже курс битка будет 120 000, это будет означать:
Доллар рухнул
Недвига Киева перешла на биткоин-прайс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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