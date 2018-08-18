Gastarbaiter написав:
При киевских ценах 36 тыс. на семью это прожиточный минимум, если еще и жилье арендовать у волков-лендлордов.
а пенсы живущие на 6000?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:44
а пенсы живущие на 6000?
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:53
При условии ремонта этих домов. Ремонт обойдётся в 200-500 килоевро? И живи потом в депресняковой деревушке?)))
У нас и до 2014 года пустели всякие шахтёрские городки, условные Светловодски и западноукраинские городишки. И даже раздавали бесплатно на Донбассе до 2014-го. Урбанизация
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:58
всё верно, урбанизация
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:01
старый баян
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:06
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:39
Не дешевле. Процентов на 15 дороже. Ну так у вас еще РОКЕТА впереди! Или ты думаешь, она только недвижки коснется? Зарплаты, цены, аренда - все в космос!
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:52
Правильно делают. Расширение улиц и паркингов - тупиковый путь. Надо гор.транспорт развивать. А то накупят по дешевке евроблях да битых америкосов - стройте им паркинги. Вам Мариинский парк в паркинг переделать?
Единственное с чем соглашусь, что возле крайних станций метро надо перехватывающие строить.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Вів 21 січ, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:54
а должны? я как пешеход не хочу шоп с моих налогов шло на удобство части населения к которой я не отношусь..
кто хочет на работу с большым комфортом чем метро - велкам но плати
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