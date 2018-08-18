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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2783278427852786>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:44

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Относительно зарплат. Министерка образования (29 лет кажется) считает что 36000 грн это недостаточно для семьи. Раньше говорит получала больше.

Говорит в Киеве все больше получают.

Рост зарплат на лицо, цены вверх

При киевских ценах 36 тыс. на семью это прожиточный минимум, если еще и жилье арендовать у волков-лендлордов.

а пенсы живущие на 6000?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:53

  Унуноктий написав:В Италии распродают дома по одному евро
https://korrespondent.net/lifestyle/418 ... RaSomvFzeM

При условии ремонта этих домов. Ремонт обойдётся в 200-500 килоевро? И живи потом в депресняковой деревушке?)))
У нас и до 2014 года пустели всякие шахтёрские городки, условные Светловодски и западноукраинские городишки. И даже раздавали бесплатно на Донбассе до 2014-го. Урбанизация
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:58

  Serg-ik написав:
  Унуноктий написав:В Италии распродают дома по одному евро
https://korrespondent.net/lifestyle/418 ... RaSomvFzeM

При условии ремонта этих домов. Ремонт обойдётся в 200-500 килоевро? И живи потом в депресняковой деревушке?)))
У нас и до 2014 года пустели всякие шахтёрские городки, условные Светловодски и западноукраинские городишки. И даже раздавали бесплатно на Донбассе до 2014-го. Урбанизация

всё верно, урбанизация
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238005/
Svet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:01

  Унуноктий написав:В Италии распродают дома по одному евро
https://korrespondent.net/lifestyle/418 ... RaSomvFzeM

старый баян
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:06

  Унуноктий написав:а пенсы живущие на 6000?

Пенсы, живущие на 6000, твой Медовый не снимут. Или у тебя пенсионерам скидки?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:а пенсы живущие на 6000?

Пенсы, живущие на 6000, твой Медовый не снимут. Или у тебя пенсионерам скидки?
Расскажи что в Польше дешевле чем в Киев жить)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:39

  Унуноктий написав:
Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:а пенсы живущие на 6000?

Пенсы, живущие на 6000, твой Медовый не снимут. Или у тебя пенсионерам скидки?
Расскажи что в Польше дешевле чем в Киев жить)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Не дешевле. Процентов на 15 дороже. Ну так у вас еще РОКЕТА впереди! Или ты думаешь, она только недвижки коснется? Зарплаты, цены, аренда - все в космос!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:52

  Svet написав:В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238005/

Правильно делают. Расширение улиц и паркингов - тупиковый путь. Надо гор.транспорт развивать. А то накупят по дешевке евроблях да битых америкосов - стройте им паркинги. Вам Мариинский парк в паркинг переделать?
Единственное с чем соглашусь, что возле крайних станций метро надо перехватывающие строить.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Вів 21 січ, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:54

  Svet написав:В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238005/


а должны? я как пешеход не хочу шоп с моих налогов шло на удобство части населения к которой я не отношусь..

кто хочет на работу с большым комфортом чем метро - велкам но плати
fenix81
 
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