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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:07
Gastarbaiter написав:
РОКЕТА спасена!
это целая троещина вернулась.
думаю, надо повышать аренду
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PS4
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:36
Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:43
asti написав:
Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
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investorkiev
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:30
Начались бунты селян против арендаторов. Помните я писал что мне за 2 гектара заплатили 5000 гривен? Так вот селяне возмутились и вызвали арендатора "на ковёр".
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Унуноктий
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34
Унуноктий написав:
Начались бунты селян против арендаторов. Помните я писал что мне за 2 гектара заплатили 5000 гривен? Так вот селяне возмутились и вызвали арендатора "на ковёр".
Будет платить 5100?
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lejko_vit
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:41
lejko_vit написав: Унуноктий написав:
Начались бунты селян против арендаторов. Помните я писал что мне за 2 гектара заплатили 5000 гривен? Так вот селяне возмутились и вызвали арендатора "на ковёр".
Будет платить 5100?
Посмотрим.
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Унуноктий
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