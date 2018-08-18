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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2783278427852786

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:07

  Gastarbaiter написав:РОКЕТА спасена!
За даними Держстату кількість прибулих за січень-листопад 2019 року в Україну перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 16 тис. 456 осіб.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10838009-u ... stika.html


это целая троещина вернулась.
думаю, надо повышать аренду
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:36

Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:43

  asti написав:Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...

какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Народ только неделю как от праздников вышел
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начались бунты селян против арендаторов. Помните я писал что мне за 2 гектара заплатили 5000 гривен? Так вот селяне возмутились и вызвали арендатора "на ковёр".
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34

  Унуноктий написав:Начались бунты селян против арендаторов. Помните я писал что мне за 2 гектара заплатили 5000 гривен? Так вот селяне возмутились и вызвали арендатора "на ковёр".

Будет платить 5100?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

lejko_vit написав:
  Унуноктий написав:Начались бунты селян против арендаторов. Помните я писал что мне за 2 гектара заплатили 5000 гривен? Так вот селяне возмутились и вызвали арендатора "на ковёр".

Будет платить 5100?
Посмотрим.

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Унуноктий
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