Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Спадает волна, спадает... В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара, а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху)) Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например, даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра. Но то такэ...
asti написав:Спадает волна, спадает... В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара, а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху)) Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например, даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра. Но то такэ...
какая волна спадает? В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года. В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Уже видели фотки надстроек, которые останавливал лично премьер.
А тут новое дно - в прямом смысле: люди углубляют подвал для ресторана.
Так сказать нащупали дно и стали копать дальше.
Да какие вильнолюди. То же мелочь, балкончик застеклить, кондер повесить.
А тут - "три человека, официально представляющих строительную вертикаль КМДА, обещавшие жителям разобраться и прислать проверку, знали что проверка либо идёт, либо уже прошла. Причём Владимир знал, что ее результат будет позитивным."
И стенания ракетчиков странные. Ведь это же люди с деньгами, кому как не им подливать топливо
asti написав:Спадает волна, спадает... В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара, а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху)) Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например, даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра. Но то такэ...
какая волна спадает? В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года. В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает... Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?). Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально... Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80... Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80... Занавес!