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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:42
5396669 написав:
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:59
5396669
75000$ за бетон не дохуали?
Аренда как в ЦП у респекта с новья было, тыс25-27, светит?
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 21 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:02
5396669 написав: investorkiev написав: asti написав:
Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
интересно, по чем инвестировала и когда? за 40куе взяла небось в 2017?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:03
trololo написав: 5396669 написав:
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
или 1,33 однухи в Варшавском! При чем уже готовые, с документами.
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investorkiev
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:13
5396669 написав: investorkiev написав: asti написав:
Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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