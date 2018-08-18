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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2784278527862787

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:42

  5396669 написав:Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...


за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:59

5396669
75000$ за бетон не дохуали?
Аренда как в ЦП у респекта с новья было, тыс25-27, светит?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 21 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:02

  5396669 написав:
investorkiev написав:
  asti написав:Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...

какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

интересно, по чем инвестировала и когда? за 40куе взяла небось в 2017?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:03

  trololo написав:
  5396669 написав:Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...


за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же


или 1,33 однухи в Варшавском! При чем уже готовые, с документами.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:13

  5396669 написав:
investorkiev написав:
  asti написав:Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...

какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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