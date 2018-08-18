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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:42
5396669 написав:
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:59
5396669
75000$ за бетон не дохуали?
Аренда как в ЦП у респекта с новья было, тыс25-27, светит?
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 21 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:02
5396669 написав: investorkiev написав: asti написав:
Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
интересно, по чем инвестировала и когда? за 40куе взяла небось в 2017?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:03
trololo написав: 5396669 написав:
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
или 1,33 однухи в Варшавском! При чем уже готовые, с документами.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:13
5396669 написав: investorkiev написав: asti написав:
Спадает волна, спадает...
В декабре все гребли вторичку на фоне краха Укрбуда и доллара,
а теперь доллар остановился и даже отрастает слегка, а ситуация с Укрбудом уже не так на слуху))
Хорошие варианты, конечно, выхватывают - я, например,
даже не успел посмотреть хрущик с неплохой косметикой на Приймаченко, 6 за 42 - забрали с первого просмотра.
Но то такэ...
какая волна спадает?
В декабре - один из сезонных всплесков - все стараются решить свои вопросы до нового года.
В январе - всегда сезонное затишье. Народ только неделю как от праздников вышел, а вы уже ажиотажа ждете. Подождите хотя бы апреля, прозреете.
Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:16
5396669 написав:
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
484 квартиры? Красота!
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:17
investorkiev написав:
или 1,33 однухи в Варшавском! При чем уже готовые, с документами.
надо быть очень большим фанатом веника и метро, чтобы брать так дорого в таких епенях
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:18
asti написав:
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
где он готовый? там стройки на год минимум, а с их темпами - на два
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:33
trololo написав: asti написав:
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! За готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
Где он готовый? там стройки на год минимум, а с их темпами - на два
За готовую такую с документами будут 95 просить. Вернее, это сейчас за такую можно 95 просить, а что будет через год или два...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:34
asti написав:
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
мне кажется что 2 штуки за квадрат в Тайме это дороговато...
Но открыл ОЛХ - цены подросли еще сильнее. Династия напротив Тайма - рядят по 2куе/метр, правда с ремонтом... А еще буквально 2 года назад там было по 800уе/метр, и очередь не стояла.
Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.
Варшавский уже обсудили.
Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".
Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?
От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.
Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 21 січ, 2020 23:36, всього редагувалось 2 разів.
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