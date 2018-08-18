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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:34
asti написав: trololo написав: asti написав:
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! За готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
Где он готовый? там стройки на год минимум, а с их темпами - на два
За готовую такую с документами будут 95 просить. Вернее, это сейчас за такую можно 95 просить, а что будет через год или два...
через год два рынок ещё сильнее затоварится...
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Унуноктий
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:35
trololo написав: 5396669 написав:
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
Зачем Окленд? Берите такую же за 65 в Севене (пока отдают!) и будет вам счастье//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:48
даби третий месяц не выдаёт сертификаты
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:51
Унуноктий написав:
даби третий месяц не выдаёт сертификаты
Цены потихоньку вернулись на уровень 2013 года....
Сколько там метров ты успел купить по дешевке, мой герой?
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investorkiev
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:59
investorkiev написав: Унуноктий написав:
даби третий месяц не выдаёт сертификаты
Цены потихоньку вернулись на уровень 2013 года....
Сколько там метров ты успел купить по дешевке, мой герой?
260 коммерческой и 80 жилой (на ремонты в августе)
готовлюсь на пенсию в коростень в 44 года)
Востаннє редагувалось Унуноктий
в Сер 22 січ, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Унуноктий
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:00
investorkiev написав: asti написав:
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
мне кажется что 2 штуки за квадрат в Тайме это дороговато...
Но открыл ОЛХ - цены подросли еще сильнее. Династия напротив Тайма - рядят по 2куе/метр, правда с ремонтом... А еще буквально 2 года назад там было по 800уе/метр, и очередь не стояла.
Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.
Варшавский уже обсудили.
Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".
Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?
От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.
Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?
Квартет - прекрасен. И место замечательное. Очень красивый вид на Южный Вокзал. Но по такой цене ...
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airmax78
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:05
В Харьковской области на одного новорожденного приходится двое умерших. Статистика.
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Унуноктий
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:08
investorkiev написав:
Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.
Варшавский уже обсудили.
Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".
Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?
От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.
Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?
Вы внук Ванги? Можете точно предсказать, на каком уровне лопнет пузырь? В свое время взяли, поди, биткоин "па 3" и слили "па 20"? А если бы все засохло на уровне 2017 года? Остаться с бумажкой на воздух над котлованом, который стремительно дешевеет?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43
airmax78 написав: investorkiev написав: asti написав:
И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
мне кажется что 2 штуки за квадрат в Тайме это дороговато...
Но открыл ОЛХ - цены подросли еще сильнее. Династия напротив Тайма - рядят по 2куе/метр, правда с ремонтом... А еще буквально 2 года назад там было по 800уе/метр, и очередь не стояла.
Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.
Варшавский уже обсудили.
Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".
Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?
От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.
Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?
Квартет - прекрасен. И место замечательное. Очень красивый вид на Южный Вокзал. Но по такой цене ...
Это доходный дом. Цыгане, бомжи. Ярославов град по 1800 в центре, а здесь 2.5к стояк под аренду доезжающим. Не понять умом
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CRUSADER
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