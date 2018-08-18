investorkiev написав:

asti написав: И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально)) И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))

мне кажется что 2 штуки за квадрат в Тайме это дороговато...Но открыл ОЛХ - цены подросли еще сильнее. Династия напротив Тайма - рядят по 2куе/метр, правда с ремонтом... А еще буквально 2 года назад там было по 800уе/метр, и очередь не стояла.Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.Варшавский уже обсудили.Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?