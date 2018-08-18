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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2785278627872788

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:34

  asti написав:
  trololo написав:
  asti написав:И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! За готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))
Где он готовый? там стройки на год минимум, а с их темпами - на два
За готовую такую с документами будут 95 просить. Вернее, это сейчас за такую можно 95 просить, а что будет через год или два...

через год два рынок ещё сильнее затоварится...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:35

  trololo написав:
  5396669 написав:Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
за эти деньги можно взять две однухи в окленде. конечно, он похуже будет, но не в два раза же
Зачем Окленд? Берите такую же за 65 в Севене (пока отдают!) и будет вам счастье//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

даби третий месяц не выдаёт сертификаты
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:51

  Унуноктий написав:даби третий месяц не выдаёт сертификаты


Цены потихоньку вернулись на уровень 2013 года....

Сколько там метров ты успел купить по дешевке, мой герой?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:59

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:даби третий месяц не выдаёт сертификаты


Цены потихоньку вернулись на уровень 2013 года....

Сколько там метров ты успел купить по дешевке, мой герой?

260 коммерческой и 80 жилой (на ремонты в августе)
готовлюсь на пенсию в коростень в 44 года)
Востаннє редагувалось Унуноктий в Сер 22 січ, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:00

  investorkiev написав:
  asti написав:И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))


мне кажется что 2 штуки за квадрат в Тайме это дороговато...
Но открыл ОЛХ - цены подросли еще сильнее. Династия напротив Тайма - рядят по 2куе/метр, правда с ремонтом... А еще буквально 2 года назад там было по 800уе/метр, и очередь не стояла.

Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.

Варшавский уже обсудили.

Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".

Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?

От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.

Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?

Квартет - прекрасен. И место замечательное. Очень красивый вид на Южный Вокзал. Но по такой цене ...
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Харьковской области на одного новорожденного приходится двое умерших. Статистика.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подобрались к 2013?! значит 2008 уже на подходе. я за попкорном :)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:08

  investorkiev написав:Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.

Варшавский уже обсудили.

Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".

Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?

От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.

Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?

Вы внук Ванги? Можете точно предсказать, на каком уровне лопнет пузырь? В свое время взяли, поди, биткоин "па 3" и слили "па 20"? А если бы все засохло на уровне 2017 года? Остаться с бумажкой на воздух над котлованом, который стремительно дешевеет?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  asti написав:И продаст. Не спеша. Но документов ждать не менее года! В принципе, за готовый Тайм 2 штуки за квадрат это нормально))


мне кажется что 2 штуки за квадрат в Тайме это дороговато...
Но открыл ОЛХ - цены подросли еще сильнее. Династия напротив Тайма - рядят по 2куе/метр, правда с ремонтом... А еще буквально 2 года назад там было по 800уе/метр, и очередь не стояла.

Достроенная Эврика и Патриотика бьют все рекорды по росту цены.

Варшавский уже обсудили.

Квартет. Квартет от Столицы. Напомню - речь идет о доме возле Вокзала (бомжы, цигане), вообще без придомовой терртитории, над 6-типолосной дорогой.
И что нам предлагают? 132куе за 50 метров (2,64куе/м), 116куе за 48 метров (2,24куе/м). Ремонты в духе "бедненько но чистенько".

Я уже сам не понимаю - это уже РАКЕТА или еще только ее СТАРТ?

От цен шевелятся волосы на ж.о.п.е.

Как можно было не набраться квадратных метров в благодатных 2015-2016-2017-2018 годах?

Квартет - прекрасен. И место замечательное. Очень красивый вид на Южный Вокзал. Но по такой цене ...
Это доходный дом. Цыгане, бомжи. Ярославов град по 1800 в центре, а здесь 2.5к стояк под аренду доезжающим. Не понять умом
CRUSADER
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