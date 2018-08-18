Додано: Сер 22 січ, 2020 01:52

Зашел эту ветку почитать. Похоже покращення на лицо. Цены докризисные. Зайду через год тогда. Как раз покращення пройдет, если нет тогда через 2.

Для справки, за последний год закрылись 40 % фирм что мы обслуживали (юр и бух сопровождение), при этом люди вытянули деньги и перекочевали в другие страны дислокации. С кем не поговоришь, дела мягко говоря не очень. То работы нет, то людей нет. Тут упомянули Харьков. 2019 год был уже очень не простой, 20 есть предпосылки что будет хуже. Ну а так посмотрим. Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.