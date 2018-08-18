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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2786278727882789

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 01:07

  asti написав:Зачем Окленд? Берите такую же за 65 в Севене (пока отдают!) и будет вам счастье//)


Левый берег не нужон
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 01:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зашел эту ветку почитать. Похоже покращення на лицо. Цены докризисные. Зайду через год тогда. Как раз покращення пройдет, если нет тогда через 2.
Для справки, за последний год закрылись 40 % фирм что мы обслуживали (юр и бух сопровождение), при этом люди вытянули деньги и перекочевали в другие страны дислокации. С кем не поговоришь, дела мягко говоря не очень. То работы нет, то людей нет. Тут упомянули Харьков. 2019 год был уже очень не простой, 20 есть предпосылки что будет хуже. Ну а так посмотрим. Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 03:20

  prosecutor написав:Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.

Я лично видел в Минске по сетевым супермаркетам египетскую бульбу вместо местной. А от них бульба едет в Украину :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 03:58

За 2019 год инвесторы в ОВГЗ получили 50% прибыли в валюте. И это не предел


https://nv.ua/biz/experts/pribyl-ovgz-b ... 65321.html
proftpd66
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