Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зашел эту ветку почитать. Похоже покращення на лицо. Цены докризисные. Зайду через год тогда. Как раз покращення пройдет, если нет тогда через 2. Для справки, за последний год закрылись 40 % фирм что мы обслуживали (юр и бух сопровождение), при этом люди вытянули деньги и перекочевали в другие страны дислокации. С кем не поговоришь, дела мягко говоря не очень. То работы нет, то людей нет. Тут упомянули Харьков. 2019 год был уже очень не простой, 20 есть предпосылки что будет хуже. Ну а так посмотрим. Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.
Унуноктий написав:даби третий месяц не выдаёт сертификаты
Не совсем так! Моему пожароизвестному Бережанскому выдали сертификат на первые два дома прям перед новым годом. Сейчас ведутся работы по подключению коммуникаций. Мой дом за год отмучили только на 16+ этаж. Поскольку пишу здесь не часто, то зафиксирую для истории:- на данный момент продаются квартиры в недостроенных домах в районе 1000$ (курс 24). Покупался воздух по 630$ (27,8). Кстати в ОП говорили, что после первого пожара увеличились продажи, так как многие на знали о существовании жк
[/quote]Где там спадает... Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?). Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально... Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80... Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80... Занавес!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote] интересно, по чем инвестировала и когда? за 40куе взяла небось в 2017?[/quote] Зависит от этажа. Стартовали с 25 кгрн, когда почти готовая Династия продавалась по 20. Но в ОП тайма говорят, что они бизнес с потолками 2,7))) В прошлом году при наличии квартир по 1200 кричали, что дорого. Сейчас по переуступке по 1500 квартиры буквально улетают. и не только однухи и смарты. В ОП остался неликвид по 32 за метр. Мне там даже глянулся один пентхауз, думаю, как оно с потолками 5,6 жить? Ладно гостинно-кухонное 40метровое помещение, а спальни-колодцы?
prosecutor написав:Зашел эту ветку почитать. Похоже покращення на лицо. Цены докризисные. Зайду через год тогда. Как раз покращення пройдет, если нет тогда через 2. Для справки, за последний год закрылись 40 % фирм что мы обслуживали (юр и бух сопровождение), при этом люди вытянули деньги и перекочевали в другие страны дислокации. С кем не поговоришь, дела мягко говоря не очень. То работы нет, то людей нет. Тут упомянули Харьков. 2019 год был уже очень не простой, 20 есть предпосылки что будет хуже. Ну а так посмотрим. Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.
Актьоришка і зеКоманда при владі. Люди, які ніколи не займались виробництвом матеріальних цінностей. Далі , після продажу землі, буде ще "веселіше " !
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців