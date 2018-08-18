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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2786278727882789

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 01:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зашел эту ветку почитать. Похоже покращення на лицо. Цены докризисные. Зайду через год тогда. Как раз покращення пройдет, если нет тогда через 2.
Для справки, за последний год закрылись 40 % фирм что мы обслуживали (юр и бух сопровождение), при этом люди вытянули деньги и перекочевали в другие страны дислокации. С кем не поговоришь, дела мягко говоря не очень. То работы нет, то людей нет. Тут упомянули Харьков. 2019 год был уже очень не простой, 20 есть предпосылки что будет хуже. Ну а так посмотрим. Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 03:20

  prosecutor написав:Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.

Я лично видел в Минске по сетевым супермаркетам египетскую бульбу вместо местной. А от них бульба едет в Украину :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 03:58

За 2019 год инвесторы в ОВГЗ получили 50% прибыли в валюте. И это не предел


https://nv.ua/biz/experts/pribyl-ovgz-b ... 65321.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 06:44

  Унуноктий написав:даби третий месяц не выдаёт сертификаты

Не совсем так! Моему пожароизвестному Бережанскому выдали сертификат на первые два дома прям перед новым годом. Сейчас ведутся работы по подключению коммуникаций. Мой дом за год отмучили только на 16+ этаж. Поскольку пишу здесь не часто, то зафиксирую для истории:- на данный момент продаются квартиры в недостроенных домах в районе 1000$ (курс 24). Покупался воздух по 630$ (27,8). Кстати в ОП говорили, что после первого пожара увеличились продажи, так как многие на знали о существовании жк :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:21

[/quote]Где там спадает...
Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).
Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...
Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...
Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...
Занавес!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]
интересно, по чем инвестировала и когда? за 40куе взяла небось в 2017?[/quote]
Зависит от этажа. Стартовали с 25 кгрн, когда почти готовая Династия продавалась по 20. Но в ОП тайма говорят, что они бизнес с потолками 2,7))) В прошлом году при наличии квартир по 1200 кричали, что дорого. Сейчас по переуступке по 1500 квартиры буквально улетают. и не только однухи и смарты. В ОП остался неликвид по 32 за метр.
Мне там даже глянулся один пентхауз, думаю, как оно с потолками 5,6 жить? Ладно гостинно-кухонное 40метровое помещение, а спальни-колодцы?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:16

  prosecutor написав:Зашел эту ветку почитать. Похоже покращення на лицо. Цены докризисные. Зайду через год тогда. Как раз покращення пройдет, если нет тогда через 2.
Для справки, за последний год закрылись 40 % фирм что мы обслуживали (юр и бух сопровождение), при этом люди вытянули деньги и перекочевали в другие страны дислокации. С кем не поговоришь, дела мягко говоря не очень. То работы нет, то людей нет. Тут упомянули Харьков. 2019 год был уже очень не простой, 20 есть предпосылки что будет хуже. Ну а так посмотрим. Когда начинаешь покупать уже импортную еду вместо своей, при этом импортируют картошку уже значит не долго осталось.

Актьоришка і зеКоманда при владі.
Люди, які ніколи не займались виробництвом матеріальних цінностей. Далі , після продажу землі, буде ще "веселіше " !
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:18

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:даби третий месяц не выдаёт сертификаты


Цены потихоньку вернулись на уровень 2013 года....

Сколько там метров ты успел купить по дешевке, мой герой?

Неправда!
До речі, ціни КржН перестали рости.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А тем временем Зе подписал указ о 5%ном кредитовании малого бизнеса!

Пока не ипотека под 5%, но уже кое-что!
Движемся в правильном направлении! Деньги -ничто, активы- все!
#Ракета!
investorkiev
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