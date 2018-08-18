Додано: Сер 22 січ, 2020 08:21

[/quote]Где там спадает...

Присматриваюсь к ЖК Time по переуступке (кстати как он вам?).

Вчера звонил за одну квартиру - 69$, 47м2 и 3% рылу. Да, актуально...

Сегодня смотрю на ОЛХ она уже 80...

Звоню - что за дела? Рыло - говорит было много звонков и клиент на 75! Она решила не спеша продавать за 80...

Занавес!



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интересно, по чем инвестировала и когда? за 40куе взяла небось в 2017?[/quote]

Зависит от этажа. Стартовали с 25 кгрн, когда почти готовая Династия продавалась по 20. Но в ОП тайма говорят, что они бизнес с потолками 2,7))) В прошлом году при наличии квартир по 1200 кричали, что дорого. Сейчас по переуступке по 1500 квартиры буквально улетают. и не только однухи и смарты. В ОП остался неликвид по 32 за метр.

Мне там даже глянулся один пентхауз, думаю, как оно с потолками 5,6 жить? Ладно гостинно-кухонное 40метровое помещение, а спальни-колодцы?