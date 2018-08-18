Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зеленский пообещал малому бизнесу дешевые (по украинским, конечно же, меркам) кредиты - до 1,5 млн грн сроком на пять лет под дифференцированные ставки: 5% годовых - для предприятий с выручкой до 25 млн грн и двумя наемными работниками; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн без наемных работников, но за каждое созданное рабочее место ставка будет снижаться на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн
Ну такое.. засвети 25 млн (в год?) Чтобы получить 1.5 на пять лет..
Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.
Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.
Что конкретно он говорит.
Продажа 1й квартиры в году - без налогов Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5% Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).
Это жесть! Жесткая жесть. Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.
Вопроса два: -что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)? -Как это повлияет на КРЖН? Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.
1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение 2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.) 3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что: а) застройщики получат меньше денег вначале стройки б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).
ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.
Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.
Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.
Что конкретно он говорит.
Продажа 1й квартиры в году - без налогов Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5% Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).
Это жесть! Жесткая жесть. Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.
Вопроса два: -что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)? -Как это повлияет на КРЖН? Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.
1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение 2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.) 3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что: а) застройщики получат меньше денег вначале стройки б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).
ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.
Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.
Цікавий знайомий. Робота тут дозволяє оплачувати навчання дитини і проживання бабусі там. І після закінчення навчання переїхати самому туди. Питання навіщо, чому не зараз і чому переїзд підвязаний під закінчення вузу риторичне:-)
Закон правильний. І бо некуй наживатися на бідних українцях.
Первый написав: Цікавий знайомий. Робота тут дозволяє оплачувати навчання дитини і проживання бабусі там. І після закінчення навчання переїхати самому туди. Питання навіщо, чому не зараз і чому переїзд підвязаний під закінчення вузу риторичне:-)
Закон правильний. І бо некуй наживатися на бідних українцях.
знакомый - а-ля наш Аирмакс. Работает тут в международной компании с зарплатой около 100куе/год. Зараз еще не переезжает сам потому что действующий контракт в Киеве и он активно договаривается за перевод туда, но это дело в компании не быстрое, поэтому он подгадывает так что бы младший ребенок уже закончил школу тут и поступал в ВУЗ там, и уже всей семьей переехать. Деталей поступления и цены учебы не узнавал, вполне допускаю что ребенок выиграл какой-то гранд, или может выучил языки учится бесплатно, не в курсе.
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 22 січ, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.
Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.
Что конкретно он говорит.
Продажа 1й квартиры в году - без налогов Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5% Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).
Это жесть! Жесткая жесть. Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.
Вопроса два: -что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)? -Как это повлияет на КРЖН? Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.
1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение 2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.) 3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что: а) застройщики получат меньше денег вначале стройки б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).
ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.
Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.
Почему вы сузили перечень объектов налогообложения только до квартир? В законопроекте речь идет о любом объекте недвижимости гараж, дача, тоже попадают поэтому попадают не только спекулянты и лендлорды.