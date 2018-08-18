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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2788278927902791>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:34

  xio13 написав:У партнеров закрылся завод по оцынковке метала, а вы скупайте метры горе "спекулянты" со сдачей в 2022 ;)))

тише. не мешайте людям считать деньги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:41

Зеленский пообещал малому бизнесу дешевые (по украинским, конечно же, меркам) кредиты - до 1,5 млн грн сроком на пять лет под дифференцированные ставки: 5% годовых - для предприятий с выручкой до 25 млн грн и двумя наемными работниками; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн без наемных работников, но за каждое созданное рабочее место ставка будет снижаться на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн


Ну такое.. засвети 25 млн (в год?) Чтобы получить 1.5 на пять лет..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/news/245719-novye-nal ... zhdan.html

Итак, перекличка профессионалов - лендлордов.

Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.

Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.

Что конкретно он говорит.

Продажа 1й квартиры в году - без налогов
Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5%
Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).

Это жесть! Жесткая жесть.
Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.


Вопроса два:
-что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)?
-Как это повлияет на КРЖН?
Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.

1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение
2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.)
3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что:
а) застройщики получат меньше денег вначале стройки
б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).

ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.

Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:12

Не надо плакать. Донецк реинтегрируется и снова начнет всех кормить!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:13

  investorkiev написав:https://strana.ua/news/245719-novye-nalohi-s-avto-i-nedvizhimosti-chto-propisano-v-zakone-o-nalohovom-terrore-dlja-rjadovykh-hrazhdan.html

Итак, перекличка профессионалов - лендлордов.

Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.

Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.

Что конкретно он говорит.

Продажа 1й квартиры в году - без налогов
Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5%
Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).

Это жесть! Жесткая жесть.
Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.


Вопроса два:
-что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)?
-Как это повлияет на КРЖН?
Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.

1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение
2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.)
3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что:
а) застройщики получат меньше денег вначале стройки
б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).

ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.

Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.


Цікавий знайомий. Робота тут дозволяє оплачувати навчання дитини і проживання бабусі там.
І після закінчення навчання переїхати самому туди. Питання навіщо, чому не зараз і чому переїзд підвязаний під закінчення вузу риторичне:-)

Закон правильний. І бо некуй наживатися на бідних українцях.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:15

https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-varshav ... =11&page=4
Вона оно как!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:Не надо плакать. Донецк реинтегрируется и снова начнет всех кормить!

В слове "кормить" Вы не правильно написали первые четыре буквы - правильный вариант "доить".
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:19

  Первый написав:
Цікавий знайомий. Робота тут дозволяє оплачувати навчання дитини і проживання бабусі там.
І після закінчення навчання переїхати самому туди. Питання навіщо, чому не зараз і чому переїзд підвязаний під закінчення вузу риторичне:-)

Закон правильний. І бо некуй наживатися на бідних українцях.

знакомый - а-ля наш Аирмакс. Работает тут в международной компании с зарплатой около 100куе/год. Зараз еще не переезжает сам потому что действующий контракт в Киеве и он активно договаривается за перевод туда, но это дело в компании не быстрое, поэтому он подгадывает так что бы младший ребенок уже закончил школу тут и поступал в ВУЗ там, и уже всей семьей переехать.
Деталей поступления и цены учебы не узнавал, вполне допускаю что ребенок выиграл какой-то гранд, или может выучил языки учится бесплатно, не в курсе.
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 22 січ, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:20

  investorkiev написав:https://strana.ua/news/245719-novye-nalohi-s-avto-i-nedvizhimosti-chto-propisano-v-zakone-o-nalohovom-terrore-dlja-rjadovykh-hrazhdan.html

Итак, перекличка профессионалов - лендлордов.

Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.

Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.

Что конкретно он говорит.

Продажа 1й квартиры в году - без налогов
Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5%
Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).

Это жесть! Жесткая жесть.
Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.


Вопроса два:
-что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)?
-Как это повлияет на КРЖН?
Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.

1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение
2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.)
3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что:
а) застройщики получат меньше денег вначале стройки
б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).

ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.

Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.

Почему вы сузили перечень объектов налогообложения только до квартир?
В законопроекте речь идет о любом объекте недвижимости гараж, дача, тоже попадают поэтому попадают не только спекулянты и лендлорды.
denstuch
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:21

investorkiev
Никакие гранды ПЕРЕД поступлением не разыгрываются)
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