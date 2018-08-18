RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2790279127922793>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.
Да все знают уже, что кроме кассиров в АТБ с ашаном работы не бывает
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26322
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 6195 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:00

  Mazay256 написав:
  hxbbgaf написав:100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.


Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.


Та любой начальник чуть выше среднего в БИГ-4, работоспособные батраки с хорошим английским в донорских кормушках типа ЕБРР, Мировой банк, IFC, иностранные компании типа Кока-колы, Бритиш американ тобако, иностранные банки, сотни таких компаний....
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

лендлорды, вы чужие зарплаты будете обсуждать, или наши налоги?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05

  Puente написав:От таке враження , що народ просто тупуватий ...
От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ...

Вы не допускаете, что можно устроиться на аналогичную позицию в Европе с коэффициентом х2-х3?
Возвращаются те, кто ездит на низкоквалифицированные работы. Потому что с семьей в хостеле на 8 человек в комнате не очень-то поживешь, а в родном селе все же за хата своя. Человек, который помимо денег задумывается и о других вещах (например, безопасность семьи, экология), будет бежать из Киева при любой возможности.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 26.02.18
Подякував: 294 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07

  Mazay256 написав:
  hxbbgaf написав:100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.


Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.


Именно топ менеджеры крупных предприятий, врядли у сказочника есть такие знакомые.

Назовите мне пару предприятий кроме укрпочты и другой дичи, где зарплата 100000 дол в год официально
xio13
 
Повідомлень: 267
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:19

  investorkiev написав:лендлорды, вы чужие зарплаты будете обсуждать, или наши налоги?
а что налоги? Я поддерживаю. Эта система направлена на уменьшение избыточной концентрации - из-за того, что кто-то скупает по 50 квартир десятки других людей (семей!) остаются без жилья. Возникает порочный круг: лендлорды скупают недвигу, цены растут, растет аренда, на которой зарабатывают лендлорды!, что позволяет им скупать ещё больше жилья, а несчастный арендатор, которому всё время повышают аренду всё больше отдаляется от собственного жилья ибо цены растут и так по кругу. Это неправильно. Растет социальная напряжённость, а потом Майданы, революции, войны от которых страдают все!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:20

  gonchik74 написав:
  investorkiev написав:
  gonchik74 написав:investorkiev
Никакие гранды ПЕРЕД поступлением не разыгрываются)

***, вы че, народ???? я про серьезные вещи пишу, че к словам цепляемся?? тем более я написал что подробностей не знаю. В конце концов он со своей зарплаты и нахомяченного бабла может и оплатить учебу в ЗапЕвропейском ВУЗе, я не знаю сколько там учеба стоит. Знаю что на языке страны во многих странах учеба БЕСПЛАТНАЯ (Польща, Германия, Чехия и т.д.).

Вопрос был не в том.
А в том, что кардинально выросло фискальное давление на лендлордов/спекулянтов и про то, что идет стремительная депопуляция населения страны.
Будующее - молодеж - валит просто массово

У меня ребенок заканчивает 11-й, так что как никто понимаю о чем ты. Да,действительно 70% минимум из класса тю-тю. Австрия/канада/чехи/Польша. Просто когда вбрасываешь про таких вот друзей-знакомых, то палишся на деталях.

наверное у вас не самый дешёвый лицей/гимназия... у меня в классе 70% ирпенский коледж торфяного хозяйства, деревообрабатывающее ПТУ на выдубичах, предел мечтаний Драгоманова
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20881
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24

Я бы вообще по другому сделал:
1я квартира - бесплатно
2я квартира - 2% оценочной стоимости
3я квартира - 5% оценочной
4я квартира - 7%
5я квартира - 10%
6я квартира - 12%
7я квартира - 15%
8я и последующие - 19,5%
И не в год, а вообще! На один ИНН. Всего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:26

  Mazay256 написав:
  hxbbgaf написав:100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.


Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.

Прошу прощения, но бред Трибека пишет. Устал опровергать.
airmax78
 
Повідомлень: 33144
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:27

  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-varshavskiy-mikrorayon-prospekt-pravdy-45a-hozyain-IDGsE15.html#position=11&page=4
Вона оно как!
ВаршавскОй нонча дороже Комфорта стало быть...



Комфорт унылое ге без метро
Alex6
 
Повідомлень: 667
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2790279127922793>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Gastarbaiter, Модератор і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17434 2792133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 03:52
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.