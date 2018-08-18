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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59
hxbbgaf написав:100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.
Да все знают уже, что кроме кассиров в АТБ с ашаном работы не бывает
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:00
Mazay256 написав: hxbbgaf написав:
100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.
Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.
Та любой начальник чуть выше среднего в БИГ-4, работоспособные батраки с хорошим английским в донорских кормушках типа ЕБРР, Мировой банк, IFC, иностранные компании типа Кока-колы, Бритиш американ тобако, иностранные банки, сотни таких компаний....
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:01
лендлорды, вы чужие зарплаты будете обсуждать, или наши налоги?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05
Puente написав:
От таке враження , що народ просто тупуватий ...
От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ...
Вы не допускаете, что можно устроиться на аналогичную позицию в Европе с коэффициентом х2-х3?
Возвращаются те, кто ездит на низкоквалифицированные работы. Потому что с семьей в хостеле на 8 человек в комнате не очень-то поживешь, а в родном селе все же за хата своя. Человек, который помимо денег задумывается и о других вещах (например, безопасность семьи, экология), будет бежать из Киева при любой возможности.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07
Mazay256 написав: hxbbgaf написав:
100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.
Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.
Именно топ менеджеры крупных предприятий, врядли у сказочника есть такие знакомые.
Назовите мне пару предприятий кроме укрпочты и другой дичи, где зарплата 100000 дол в год официально
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:19
investorkiev написав:
лендлорды, вы чужие зарплаты будете обсуждать, или наши налоги?
а что налоги? Я поддерживаю. Эта система направлена на уменьшение избыточной концентрации - из-за того, что кто-то скупает по 50 квартир десятки других людей (семей!) остаются без жилья. Возникает порочный круг: лендлорды скупают недвигу, цены растут, растет аренда, на которой зарабатывают лендлорды!, что позволяет им скупать ещё больше жилья, а несчастный арендатор, которому всё время повышают аренду всё больше отдаляется от собственного жилья ибо цены растут и так по кругу. Это неправильно. Растет социальная напряжённость, а потом Майданы, революции, войны от которых страдают все!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:20
gonchik74 написав: investorkiev написав: gonchik74 написав:investorkiev
Никакие гранды ПЕРЕД поступлением не разыгрываются)
***, вы че, народ???? я про серьезные вещи пишу, че к словам цепляемся?? тем более я написал что подробностей не знаю. В конце концов он со своей зарплаты и нахомяченного бабла может и оплатить учебу в ЗапЕвропейском ВУЗе, я не знаю сколько там учеба стоит. Знаю что на языке страны во многих странах учеба БЕСПЛАТНАЯ (Польща, Германия, Чехия и т.д.).
Вопрос был не в том.
А в том, что кардинально выросло фискальное давление на лендлордов/спекулянтов и про то, что идет стремительная депопуляция населения страны.
Будующее - молодеж - валит просто массово
У меня ребенок заканчивает 11-й, так что как никто понимаю о чем ты. Да,действительно 70% минимум из класса тю-тю. Австрия/канада/чехи/Польша. Просто когда вбрасываешь про таких вот друзей-знакомых, то палишся на деталях.
наверное у вас не самый дешёвый лицей/гимназия... у меня в классе 70% ирпенский коледж торфяного хозяйства, деревообрабатывающее ПТУ на выдубичах, предел мечтаний Драгоманова
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24
Я бы вообще по другому сделал:
1я квартира - бесплатно
2я квартира - 2% оценочной стоимости
3я квартира - 5% оценочной
4я квартира - 7%
5я квартира - 10%
6я квартира - 12%
7я квартира - 15%
8я и последующие - 19,5%
И не в год, а вообще! На один ИНН. Всего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:26
Mazay256 написав: hxbbgaf написав:
100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.
Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.
Прошу прощения, но бред Трибека пишет. Устал опровергать.
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airmax78
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:27
asti написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-varshavskiy-mikrorayon-prospekt-pravdy-45a-hozyain-IDGsE15.html#position=11&page=4
Вона оно как!
ВаршавскОй нонча дороже Комфорта стало быть...
Комфорт унылое ге без метро
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Alex6
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