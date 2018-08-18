investorkiev написав:

https://strana.ua/news/245719-novye-nalohi-s-avto-i-nedvizhimosti-chto-propisano-v-zakone-o-nalohovom-terrore-dlja-rjadovykh-hrazhdan.htmlИтак, перекличка профессионалов - лендлордов.Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.Что конкретно он говорит.Это жесть! Жесткая жесть.Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.Вопроса два:-что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)?-Как это повлияет на КРЖН?Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.)3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что:а) застройщики получат меньше денег вначале стройкиб) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.