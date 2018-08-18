Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Я бы вообще по другому сделал: 1я квартира - бесплатно 2я квартира - 2% оценочной стоимости 3я квартира - 5% оценочной 4я квартира - 7% 5я квартира - 10% 6я квартира - 12% 7я квартира - 15% 8я и последующие - 19,5% И не в год, а вообще! На один ИНН. Всего//)
Наследство и Дарственная - 19,5% но(!) брать эту плату не при вступлении человека в права, а при продаже таких объектов. То есть получил ты в наследство 5-ти комнатную квартиру на Крещатике, никто тебя не будет заставлять платить 30 штук зелени в бюджет, а вот если решил продать - изволь отстегнуть!
[/quote] ***, вы че, народ???? я про серьезные вещи пишу, че к словам цепляемся?? тем более я написал что подробностей не знаю. В конце концов он со своей зарплаты и нахомяченного бабла может и оплатить учебу в ЗапЕвропейском ВУЗе, я не знаю сколько там учеба стоит. Знаю что на языке страны во многих странах учеба БЕСПЛАТНАЯ (Польща, Германия, Чехия и т.д.).
Вопрос был не в том. А в том, что кардинально выросло фискальное давление на лендлордов/спекулянтов и про то, что идет стремительная депопуляция населения страны. Будующее - молодеж - валит просто массово[/quote] У меня ребенок заканчивает 11-й, так что как никто понимаю о чем ты. Да,действительно 70% минимум из класса тю-тю. Австрия/канада/чехи/Польша. Просто когда вбрасываешь про таких вот друзей-знакомых, то палишся на деталях.[/quote] наверное у вас не самый дешёвый лицей/гимназия... у меня в классе 70% ирпенский коледж торфяного хозяйства, деревообрабатывающее ПТУ на выдубичах, предел мечтаний Драгоманова[/quote] https://lyceum-intellect.kiev.ua/ Но в школе попроще, откуда ушла из-за текучки преподавателей, примерно та же ситуация, хотя процент ниже, наверное.
Puente написав:От таке враження , що народ просто тупуватий ... От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ...
Вы не допускаете, что можно устроиться на аналогичную позицию в Европе с коэффициентом х2-х3? Возвращаются те, кто ездит на низкоквалифицированные работы. Потому что с семьей в хостеле на 8 человек в комнате не очень-то поживешь, а в родном селе все же за хата своя. Человек, который помимо денег задумывается и о других вещах (например, безопасность семьи, экология), будет бежать из Киева при любой возможности.
Та ладно - реально х2 чи 3 ? Не вірю - таки буквально одиниці . Немає про що говорити . Середнього рівня фахівці - можуть - але теж не зразу , а треба робити кар"єру . Високооплачувані професії на заході ( реально високо ) - для наших малодоступні - тим більше отак зразу . Ну і Ви чомусь стрибаєте з хостела чи хати в селі на викокооплачувану ( вище середнього ) на Заході - так не буває ... Вирости там можна - працюючи "на грані можливого" - тільки щоб стати на рівні місцевих колег - у яких немає проблем з житлом ( спадщина там , чи просто батьки забезпечили , чи вже встиг заробити ) - або навіть дешева іпотека ... Ну і крім Києва є багато місць в Україні для житла і роботи - якщо так вже турбуватися про екологію ( хоч де вона хороша в Європі реально - в маленьких містечках ? ) . А безпека - ну це вже якась параноя ...
Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.
Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.
Что конкретно он говорит.
Продажа 1й квартиры в году - без налогов Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5% Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).
Это жесть! Жесткая жесть. Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.
Вопроса два: -что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)? -Как это повлияет на КРЖН? Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.
1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение 2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.) 3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что: а) застройщики получат меньше денег вначале стройки б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).
ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.
Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.
...а що тут страшного для лендлорла?(здаєте та й здаєте) - от для перепродавана-спекулянта - так, з чорної ікри - перейде на червону....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!