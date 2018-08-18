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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2791279227932794>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30

  asti написав:Я бы вообще по другому сделал:
1я квартира - бесплатно
2я квартира - 2% оценочной стоимости
3я квартира - 5% оценочной
4я квартира - 7%
5я квартира - 10%
6я квартира - 12%
7я квартира - 15%
8я и последующие - 19,5%
И не в год, а вообще! На один ИНН. Всего//)
Наследство и Дарственная - 19,5% но(!) брать эту плату не при вступлении человека в права, а при продаже таких объектов.
То есть получил ты в наследство 5-ти комнатную квартиру на Крещатике, никто тебя не будет заставлять платить 30 штук зелени в бюджет, а вот если решил продать - изволь отстегнуть!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:33

[/quote]
***, вы че, народ???? я про серьезные вещи пишу, че к словам цепляемся?? тем более я написал что подробностей не знаю. В конце концов он со своей зарплаты и нахомяченного бабла может и оплатить учебу в ЗапЕвропейском ВУЗе, я не знаю сколько там учеба стоит. Знаю что на языке страны во многих странах учеба БЕСПЛАТНАЯ (Польща, Германия, Чехия и т.д.).

Вопрос был не в том.
А в том, что кардинально выросло фискальное давление на лендлордов/спекулянтов и про то, что идет стремительная депопуляция населения страны.
Будующее - молодеж - валит просто массово[/quote]
У меня ребенок заканчивает 11-й, так что как никто понимаю о чем ты. Да,действительно 70% минимум из класса тю-тю. Австрия/канада/чехи/Польша. Просто когда вбрасываешь про таких вот друзей-знакомых, то палишся на деталях.[/quote]
наверное у вас не самый дешёвый лицей/гимназия... у меня в классе 70% ирпенский коледж торфяного хозяйства, деревообрабатывающее ПТУ на выдубичах, предел мечтаний Драгоманова[/quote]
https://lyceum-intellect.kiev.ua/
Но в школе попроще, откуда ушла из-за текучки преподавателей, примерно та же ситуация, хотя процент ниже, наверное.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:42

  Gastarbaiter написав:
  Puente написав:От таке враження , що народ просто тупуватий ...
От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ...

Вы не допускаете, что можно устроиться на аналогичную позицию в Европе с коэффициентом х2-х3?
Возвращаются те, кто ездит на низкоквалифицированные работы. Потому что с семьей в хостеле на 8 человек в комнате не очень-то поживешь, а в родном селе все же за хата своя. Человек, который помимо денег задумывается и о других вещах (например, безопасность семьи, экология), будет бежать из Киева при любой возможности.


Та ладно - реально х2 чи 3 ? Не вірю - таки буквально одиниці . Немає про що говорити . Середнього рівня фахівці - можуть - але теж не зразу , а треба робити кар"єру . Високооплачувані професії на заході ( реально високо ) - для наших малодоступні - тим більше отак зразу . Ну і Ви чомусь стрибаєте з хостела чи хати в селі на викокооплачувану ( вище середнього ) на Заході - так не буває ... Вирости там можна - працюючи "на грані можливого" - тільки щоб стати на рівні місцевих колег - у яких немає проблем з житлом ( спадщина там , чи просто батьки забезпечили , чи вже встиг заробити ) - або навіть дешева іпотека ... Ну і крім Києва є багато місць в Україні для житла і роботи - якщо так вже турбуватися про екологію ( хоч де вона хороша в Європі реально - в маленьких містечках ? ) . А безпека - ну це вже якась параноя ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вопрос был не в том.
А в том, что кардинально выросло фискальное давление на лендлордов/спекулянтов


Господи, сейчас расплачемся.
Очень хороший закон, налог надо поднять минимум в два раза, надеюсь так и будет.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:58

...а по-троху, таки роблять їх разом! ;))

  investorkiev написав:https://strana.ua/news/245719-novye-nalohi-s-avto-i-nedvizhimosti-chto-propisano-v-zakone-o-nalohovom-terrore-dlja-rjadovykh-hrazhdan.html

Итак, перекличка профессионалов - лендлордов.

Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.

Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.

Что конкретно он говорит.

Продажа 1й квартиры в году - без налогов
Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5%
Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).

Это жесть! Жесткая жесть.
Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.


Вопроса два:
-что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)?
-Как это повлияет на КРЖН?
Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.

1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение
2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.)
3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что:
а) застройщики получат меньше денег вначале стройки
б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).

ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.

Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.

...а що тут страшного для лендлорда?(здаєте та й здаєте)
- от для перепродавана-спекулянта - так, з чорної ікри - перейде на червону.... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что ж это за лендлорд такой пошёл, который ссытся от копеечного налога + ещё ракета ожидается, цена то полетит...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Асті - все правильно пише!!!
- нєкуй по 5-10 квартир скупляти/перепродувати в ОДИН рік!
... достатнь і однієї в рік! - на хліб - вистачить!

...таке можна застосувати і для квартир під оренду :)
- 1 - безкоштовно(теж на хліб вистачить)
- а здаєте 2-3-5-10 квартир - вибачайте, але прошу ділитись у бюджет України!

Зробимо їх разом! ©®™ :D

... тільки так!
- тільки жорстко!
- тільки хардкор!

...жити - по правилах!
... жити по-чесному!
...жити, як ЧЕСНИЙ президент!
- бо, всі ми - президенти!©®™ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:29

  Serg-ik написав:
  Svet написав:В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238005/


по этому поводу "понаех" давно высказался. Колоритно
https://www.youtube.com/watch?v=EZ9P2jb7KYQ


1) Этому отморозку с Кавказа нужно ехать в Лондон и там рассказывать что ему негде или дорого парковаться.
2) После таких выступлений Зеленский зря рассказывает о том, что в Украине мало антисемитизма. Хоть видео и 2017г,но вряд ли с тех пор что-то изменилось.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:15

  Puente написав:Та ладно - реально х2 чи 3 ? Не вірю - таки буквально одиниці . Немає про що говорити . Середнього рівня фахівці - можуть - але теж не зразу , а треба робити кар"єру . Високооплачувані професії на заході ( реально високо ) - для наших малодоступні - тим більше отак зразу . Ну і Ви чомусь стрибаєте з хостела чи хати в селі на викокооплачувану ( вище середнього ) на Заході - так не буває ... Вирости там можна - працюючи "на грані можливого" - тільки щоб стати на рівні місцевих колег - у яких немає проблем з житлом ( спадщина там , чи просто батьки забезпечили , чи вже встиг заробити ) - або навіть дешева іпотека ... Ну і крім Києва є багато місць в Україні для житла і роботи - якщо так вже турбуватися про екологію ( хоч де вона хороша в Європі реально - в маленьких містечках ? ) . А безпека - ну це вже якась параноя ...

Понятно, что на топовых позициях вознаграждение индивидуально. Но вы ведь не будете оспаривать, что средняя офисная планктонина получает в 1,5-2 раза больше в Польше и в 3-5 раз больше в Германии/Нидерландах, чем в Киеве?
По безопасности: не знаю, что вы имеете в виду, но шансы получить по голове при ограблении или травму из-за пьяного быдла на встречке в Европе все-таки пониже. Не говоря уже о том, что в Европе орущую под окнами ночью компанию приедет успокаивать полиция.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:20

  investorkiev написав:https://strana.ua/news/245719-novye-nalohi-s-avto-i-nedvizhimosti-chto-propisano-v-zakone-o-nalohovom-terrore-dlja-rjadovykh-hrazhdan.html

Итак, перекличка профессионалов - лендлордов.

Принят скандальный закон 1210, сейчас на подписи у главного Зе.

Тоесть уже факт, вопрос - с какой даты.

Что конкретно он говорит.

Продажа 1й квартиры в году - без налогов
Продажа 2й квартиры в году - налог 6,5%
Продажа 3й и дальше квартиры в году - налог 19,5% (держитесь за стулья).

Это жесть! Жесткая жесть.
Вместе с этим автоматизируется оценка недвижимости и вводится "индикативная цена метра", ниже которой оценка быть не может. Т.е. занизить оценку сильно не получится.


Вопроса два:
-что делать если нужно будет срочно слить больше 2х квартир (например перед кризисом)?
-Как это повлияет на КРЖН?
Очевидно что это удар по крупным лендлордам и спекулянтам.

1) Лендлорды будут мало продавать (или не продавать) - уменьшится предложение
2) уйдет категория "купил бабушатник - сдалал ремонт - продал сталинку с евроремонтом" - уменьшится предложение нормальных квартир, (возможно) увеличится на этот размер предложение бабушатников. И их покупатели вынуждены будут сами делать ремонт, что неэффективно (полгода отвлекают от работы, нет опыта и бригады значит будут кидки и т.д.)
3) оскудеет рынок покупателей на котловане-продавцов готового. Это значит что:
а) застройщики получат меньше денег вначале стройки
б) застройщики будут не заинтересованы в низких ценах на котлованы - по факту они будут вынуждены привлекать деньги по мутным схемам (или за свои) и продавать когда дом максимально готов. Что приведет к уменьшению предложения и росту цен входа (уйдут котлованные дешевые цены).

ЗЫ: еще у одного знакомого старший ребенок поехал учиться в Западную Европу, вместе с бабушкой (она присматривает). Сам знакомый планирует через пару лет присоединиться - когда будет поступать младший ребенок. Я напрягся и стал вспоминать всех знакомых с детьми студенческого возраста - где они учатся? Вспомнил только 2 детей, студентов в Укровузах. Порядка 8 человек насчитал студентов Европы (Польща, Германия, Чехия, Италия), и еще 3 - в Канаде.

Проступает отчетливые контуры ж.о.п.ы.

Бетонируйтесь скорее, а то отсек возможностей задраивается :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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