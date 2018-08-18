investorkiev написав:

Puente написав: От таке враження , що народ просто тупуватий ...

От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ... От таке враження , що народ просто тупуватий ...От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ...

поскольку компания международная, то получать он там будет не меньше чем у нас - перейдет на аналогичную позицию.В чем там уровень жизни будет хуже??Продукты стоят столько же как и в Киеве, шмотки - дешевле. Да, где-то выше налоги, но ты четко видишь за что платишь налоги. Ездишь по идеальным дорогам, в случае чего полиция тебя реально защитит, а неотложка - откачает.Я раньше тоже думал что это все фигня и тут можно зарабатывать.А знакомая в конце 90х уехала в США и работает там с тех пор типа менеджером (а-ля операционист) в банке. У нее 3хкомнатная квартира за которую она уже выплатила ипотеку, ездит на тоете камри (меняет периодически на новую модель), да в кредит, но там так живут. Ездит 2 раза в год в отпуска (круиз по Карибскому морю).При этом с тех пор как она уехала у нас: гривна девальвировала с 1,68 до 24,20, из страны уехало 20% населения, страна пережила 3 сильнейших кризиса и на носу №4, безработица ужасная (компенсируется только тем, что дофига народу свалило на заработки), война, и т.д. Там ее сын получил образование, военкомат за ним не бегает, все гуд.Имела бы она у нас такой уровень жизни если бы осталась?? Разве что если бы жила в Киеве и то врядли. Стабильности нет. Постоянно обнуляются результаты труда.