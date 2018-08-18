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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:25
investorkiev написав: gonchik74 написав:investorkiev
Никакие гранды ПЕРЕД поступлением не разыгрываются)
***, вы че, народ???? я про серьезные вещи пишу, че к словам цепляемся?? тем более я написал что подробностей не знаю. В конце концов он со своей зарплаты и нахомяченного бабла может и оплатить учебу в ЗапЕвропейском ВУЗе, я не знаю сколько там учеба стоит. Знаю что на языке страны во многих странах учеба БЕСПЛАТНАЯ (Польща, Германия, Чехия и т.д.).
Вопрос был не в том.
А в том, что кардинально выросло фискальное давление на лендлордов/спекулянтов и про то, что идет стремительная депопуляция населения страны.
Будующее - молодеж - валит просто массово
Не сильно оно выросло.
Просто "лендлорды" привыкли ничего не платить, и никак не оформляться.
При этом "скупают стояки", а пересичным жить негде.
А вообще, не помешало бы ввести налоги на бетон, и контроль за их уплатой, - как в Гейропе. Ведь Украина - це Европа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30
investorkiev написав: Puente написав:
От таке враження , що народ просто тупуватий ...
От отримує людина тут у нас 100 000 баксів в рік , має нерухомість , забезпечений всім і живе на рівні значно вище середнього . Переїжджає туди - він же найманий працівник - отримає середню зарплату , нерухомість повинен купити - щоб вийти на рівень споживання колег місцевих - тобто буде жити реально практично добряче нижче середнього . Особливо спочатку , а може і навпаки - мало які проблеми виникнуть ... Діти будуть адаптовуватися - але не так просто - з замашками тутошніми там їм буде важкувато . В західних областях вже ж дуже давно народ їздить на заробітки - але залишаються там далеко не всі - навіть швидше навпаки - там заробляють гроші , а повертаються сюди . Зараз просто пішла масова хвиля "на попробувати" ... Якщо десь далеко їдуть - штати , Канада чи там Австралія - то це вже емігранти майже точно . А в Європу - майже всі тимчасово ...
поскольку компания международная, то получать он там будет не меньше чем у нас - перейдет на аналогичную позицию.
В чем там уровень жизни будет хуже??
Продукты стоят столько же как и в Киеве, шмотки - дешевле. Да, где-то выше налоги, но ты четко видишь за что платишь налоги. Ездишь по идеальным дорогам, в случае чего полиция тебя реально защитит, а неотложка - откачает.
Я раньше тоже думал что это все фигня и тут можно зарабатывать.
А знакомая в конце 90х уехала в США и работает там с тех пор типа менеджером (а-ля операционист) в банке. У нее 3хкомнатная квартира за которую она уже выплатила ипотеку, ездит на тоете камри (меняет периодически на новую модель), да в кредит, но там так живут. Ездит 2 раза в год в отпуска (круиз по Карибскому морю).
При этом с тех пор как она уехала у нас: гривна девальвировала с 1,68 до 24,20, из страны уехало 20% населения, страна пережила 3 сильнейших кризиса и на носу №4, безработица ужасная (компенсируется только тем, что дофига народу свалило на заработки), война, и т.д. Там ее сын получил образование, военкомат за ним не бегает, все гуд.
Имела бы она у нас такой уровень жизни если бы осталась?? Разве что если бы жила в Киеве и то врядли. Стабильности нет. Постоянно обнуляются результаты труда.
А чего скыглить? Это ваша ЦА?
И в парадигме "бетонных мародёров" ключевая установка - для Киева топлива всегда хватит. Так чего напрягаться?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:31
investorkiev написав: Mazay256 написав: hxbbgaf написав:
100 штук баксов в год? Нету у нас таких зарплат у обычных людей, разве что у министров или средний бизнес.
Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.
Та любой начальник чуть выше среднего в БИГ-4, работоспособные батраки с хорошим английским в донорских кормушках типа ЕБРР, Мировой банк, IFC, иностранные компании типа Кока-колы, Бритиш американ тобако, иностранные банки, сотни таких компаний....
А Вы причём к ним?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:37
Аренду тоже нужно упорядочить.
А то обсмотрются всяких Мрочковских, а потом почасовые хостелы 4-ярусные в гостинках устраивают, ещё и бабушкину субсидию монетизируют.
Этот беспредел "вильнолюдей" пора искоренять. И наводить элементарный порядок, а не устраивать гетто "свободной от правил экономики"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:06
Вкладчик1234 написав: investorkiev написав: Mazay256 написав:
Топ-менеджмент крупных предприятий. Или бизнес.
Та любой начальник чуть выше среднего в БИГ-4, работоспособные батраки с хорошим английским в донорских кормушках типа ЕБРР, Мировой банк, IFC, иностранные компании типа Кока-колы, Бритиш американ тобако, иностранные банки, сотни таких компаний....
А Вы причём к ним?
Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...
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investorkiev
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:19
investorkiev написав:
Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...
помним, что 1 круша = 10 однух в донецке. покупаем, ждем реинтеграцию, ЗАРАБАТЫВАЕМ!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:21
Помню тут Влад Харьковский писал мне что я свою 3к в ЖК Голосеево 120 квадратов сдам максимум за 14000 грн. Так вот сообщаю Владику. Компания готова снять 3к под офис (небольшой стартап) в ЖК Голосеево за 32000.
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Унуноктий
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:27
investorkiev написав:
Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...
Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те
Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:57
change_pm написав: investorkiev написав:
Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...
Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те
Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.
у меня трое детей, мне лишней не будет
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