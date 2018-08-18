investorkiev написав: Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам... Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...

Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.теОсобенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.