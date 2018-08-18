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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:25
change_pm написав: Унуноктий написав:
у меня трое детей, мне лишней не будет
Без обид? Я о таких причинах/оправданиях и говорю.
А какие шансы, что они все же останутся в Киеве, а не рванут закордон с концами?
Шансы около 100%. Человек точно знает, что вся эта ваша заграница - г..но. И дети останутся в нэньке.
Унуноктий написав:
это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:29
change_pm написав: investorkiev написав:
Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...
Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те
Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.
Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.
Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:33
investorkiev написав: change_pm написав: investorkiev написав:
Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...
Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те
Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.
Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.
Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).
Ти їх вибрав. Пожинай.
Зливайся. Зміни Ще не вступили в дію.
Зміни правильні:-)
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:02
Чукча2 написав:
Что ж это за лендлорд такой пошёл, который ссытся от копеечного налога + ещё ракета ожидается, цена то полетит...
То донецька Натаха-рокетчиця, яка просрала своє майно а Донецьку, а тепер в Києві планує його також профукати!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:07
Первый написав: investorkiev написав: change_pm написав:
Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те
Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.
Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.
Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).
Ти їх вибрав. Пожинай.
Зливайся. Зміни Ще не вступили в дію.
Зміни правильні:-)
Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:19
investorkiev написав:
Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.
Тебя же предупреждали. Объясняли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:26
investorkiev написав: Первый написав: investorkiev написав:
Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.
Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).
Ти їх вибрав. Пожинай.
Зливайся. Зміни Ще не вступили в дію.
Зміни правильні:-)
Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.
Богатые должны платить больше налогов, чем бедные. Сейчас такого нет. И это неправильно. Космонавт должен быть смелым и щедрым. Жадных космонавтов не бывает.
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