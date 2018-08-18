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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2793279427952796>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:25

  change_pm написав:
  Унуноктий написав:у меня трое детей, мне лишней не будет


Без обид? Я о таких причинах/оправданиях и говорю.
А какие шансы, что они все же останутся в Киеве, а не рванут закордон с концами?

Шансы около 100%. Человек точно знает, что вся эта ваша заграница - г..но. И дети останутся в нэньке.
  Унуноктий написав:это Краков, короче просто признай что учёба в польше чехии в дохуилион раз дороже чем в украине, а зарплата не больше)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:29

  change_pm написав:
  investorkiev написав:Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...


Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те

Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.


Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.

Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:33

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  investorkiev написав:Их дети-студенты это моя ЦА, но они едут в эвропу к тамошним лендлордам...


Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те

Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.


Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.

Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).

Ти їх вибрав. Пожинай.

Зливайся. Зміни Ще не вступили в дію.
Зміни правильні:-)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:02

  Чукча2 написав:Что ж это за лендлорд такой пошёл, который ссытся от копеечного налога + ещё ракета ожидается, цена то полетит...

То донецька Натаха-рокетчиця, яка просрала своє майно а Донецьку, а тепер в Києві планує його також профукати!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:07

  Первый написав:
  investorkiev написав:
  change_pm написав:
Так я о бесперспективности Киеве талдычу уже минимум полгода. А вы ракета, ракета! Я для вас ее специально Рокетой обозвал, от Рок, чтоб скорее поняли.
Ну, хорошо, доходить стало постепенно. Тут еще и налоговые инициативы подвалили. И об этом я тоже говорил, что налоги придется платить. И тогда кроме низкой цены входа, у КРЖН никаких выгод более не будет. Не зря ж компания проходила под лозунгами - думай.те

Особенно, унуноктий веселит))) уже пару лет о демографии говорит, но все-равно лезет в бетон, обязательно находя оправдание своим действиям. Надеюсь у него все будет в порядке, а я ошибаюсь.


Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.

Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).

Ти їх вибрав. Пожинай.

Зливайся. Зміни Ще не вступили в дію.
Зміни правильні:-)

Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:19

  investorkiev написав:Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.

Тебя же предупреждали. Объясняли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:26

  investorkiev написав:
  Первый написав:
  investorkiev написав:
Я с 2018 года в Киеве ничего не покупал. Пристегнул ремни и жду взлет Ракеты. Но тут конечно целый Бук в лице зеб@@@ов выстрелил в нашу Рокету налогами.

Как посчитаю сколько с меня содрать попытаются - аж яйца втягиваются (как на морозе).

Ти їх вибрав. Пожинай.

Зливайся. Зміни Ще не вступили в дію.
Зміни правильні:-)

Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.

Богатые должны платить больше налогов, чем бедные. Сейчас такого нет. И это неправильно. Космонавт должен быть смелым и щедрым. Жадных космонавтов не бывает.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:17

  shapo написав:2) После таких выступлений Зеленский зря рассказывает о том, что в Украине мало антисемитизма. Хоть видео и 2017г,но вряд ли с тех пор что-то изменилось.

Ты же сам против Порошенко и Кличко.
Но услышал "синагога" и уже об антисемитизме пишешь.
Ну выйди и скажи такому бородачу свои претензии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:21

  pesikot написав:
  investorkiev написав:Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.

Тебя же предупреждали. Объясняли


Закон-убийца экономики 1210 был подан первый раз в ВР в августе 2019. Боюсь что он бы и при По был принят.
Пойми: колониальную администрацию, не зависимо от персоналий, проблемы негров не интересуют. Им нужно максимально ободрать народ и природные ресурсы.

Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:25

  investorkiev написав:Пойми: колониальную администрацию, не зависимо от персоналий, проблемы негров не интересуют. Им нужно максимально ободрать народ и природные ресурсы.
Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!


выход есть - на родину, в Донецк!
главное оружие рашистов - ложь
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