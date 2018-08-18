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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2793279427952796

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:26

  trololo написав:
  investorkiev написав:Пойми: колониальную администрацию, не зависимо от персоналий, проблемы негров не интересуют. Им нужно максимально ободрать народ и природные ресурсы.
Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!


выход есть - на родину, в Донецк!


Если я уеду, то Киев обеднеет. В первую очередь духовно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:27

  investorkiev написав:
  pesikot написав:
  investorkiev написав:Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.

Тебя же предупреждали. Объясняли


Закон-убийца экономики 1210 был подан первый раз в ВР в августе 2019. Боюсь что он бы и при По был принят.
Пойми: колониальную администрацию, не зависимо от персоналий, проблемы негров не интересуют. Им нужно максимально ободрать народ и природные ресурсы.

Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!

Наташка а что там написано?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:28

  investorkiev написав:Если я уеду, то Киев обеднеет. В первую очередь духовно.

нас уже не спасти, американцы вывозят духовность вагонами..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:41

1210 это цветочки. Взвели пружину мышеловки. Не удивлюсь, если следующим шагом, когда закончат формировать реестры, будет прогрессивный налог на недвижимость. Возможно от стоимости. При этом 99% избирателей будут двумя руками за.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... ну так правильно!
- майте совість - дільться у бюджет!
- а то розвели лендлордство, а бідні сім'ї скидаються по орендних.... не маючи можливості взяти дешеву іпотеку і вселитись у СВОЄ житло!
- тож, все так не буде!©
- розв'язка вже близько!
- ленлордизм зникне за непотрібністю!
Потрібно жити ЧЕСНО!
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти! :lol:
Зробимо їх разом!©®™ :mrgreen:
Слава Україні і ЧЕСНОМУ/СПРАВЕДЛИВОМУ президенту!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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