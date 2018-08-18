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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:26
trololo написав: investorkiev написав:
Пойми: колониальную администрацию, не зависимо от персоналий, проблемы негров не интересуют. Им нужно максимально ободрать народ и природные ресурсы.
Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!
выход есть - на родину, в Донецк!
Если я уеду, то Киев обеднеет. В первую очередь духовно.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:27
investorkiev написав: pesikot написав: investorkiev написав:
Согласен, я топил за Зе, но я же не ожидал что такую куйню люди творить будут. Лучше б вообще ничего не делали. Расстроен и разочарован.
Тебя же предупреждали. Объясняли
Закон-убийца экономики 1210 был подан первый раз в ВР в августе 2019. Боюсь что он бы и при По был принят.
Пойми: колониальную администрацию, не зависимо от персоналий, проблемы негров не интересуют. Им нужно максимально ободрать народ и природные ресурсы.
Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!
Наташка а что там написано?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:28
investorkiev написав:
Если я уеду, то Киев обеднеет. В первую очередь духовно.
нас уже не спасти, американцы вывозят духовность вагонами..
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:41
1210 это цветочки. Взвели пружину мышеловки. Не удивлюсь, если следующим шагом, когда закончат формировать реестры, будет прогрессивный налог на недвижимость. Возможно от стоимости. При этом 99% избирателей будут двумя руками за.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:59
... ну так правильно!
- майте совість - дільться у бюджет!
- а то розвели лендлордство, а бідні сім'ї скидаються по орендних.... не маючи можливості взяти дешеву іпотеку і вселитись у СВОЄ житло!
- тож, все так не буде!©
- розв'язка вже близько!
- ленлордизм зникне за непотрібністю!
Потрібно жити ЧЕСНО!
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти!
Зробимо їх разом!©®™
Слава Україні і ЧЕСНОМУ/СПРАВЕДЛИВОМУ президенту!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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