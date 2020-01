Додано: Сер 22 січ, 2020 22:22

Долярчик написав: ... ну так правильно!

- майте совість - дільться у бюджет!

- а то розвели лендлордство, а бідні сім'ї скидаються по орендних.... не маючи можливості взяти дешеву іпотеку і вселитись у СВОЄ житло!

- тож, все так не буде!©

- розв'язка вже близько!

- ленлордизм зникне за непотрібністю!

Потрібно жити ЧЕСНО!

Як ЧЕСНИЙ президент!

Бо, всі ми - президенти!

Зробимо їх разом!©®™

Раденьке, що дурненьке. Раденьке, що дурненьке.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/