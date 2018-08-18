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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:19
Унуноктий написав:
как хорошо что у меня есть на кого оформлять...
Оформите на ребенка. Он скажет "папа спасибо", продаст и купит машинку девочек катать. Оформите на мать, потом наследство будут дерибанить братья-сестры.
Недвижимость это такая вещь, что ее лучше далеко от себя не отпускать.
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Vlad442
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:20
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!
Предположим стояк единичек 24 шт, оформленный на мужа и жену 12+12. В год продаем 4. Итого выход за 6 лет.
Если через дарственную на близких родственников с последующей продажей под 5%, то можно и быстрей.
У кого много дешевых объектов, тем хуже. У кого мало, но дорогих, тем легче.
Согласен. Но! 6 лет!!!!! Это вечность в реалиях Украины! Не факт что на выход будет 6 месяцев, когда запахнет жаренным из топливных отсеков ракеты...
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investorkiev
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:22
Долярчик написав:
... ну так правильно!
- майте совість - дільться у бюджет!
- а то розвели лендлордство, а бідні сім'ї скидаються по орендних.... не маючи можливості взяти дешеву іпотеку і вселитись у СВОЄ житло!
- тож, все так не буде!©
- розв'язка вже близько!
- ленлордизм зникне за непотрібністю!
Потрібно жити ЧЕСНО!
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти!
Зробимо їх разом!©®™
Слава Україні і ЧЕСНОМУ/СПРАВЕДЛИВОМУ президенту!!!
Раденьке, що дурненьке.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:44
flyman
- тебе що Франт покусав?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:46
investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!
Предположим стояк единичек 24 шт, оформленный на мужа и жену 12+12. В год продаем 4. Итого выход за 6 лет.
Если через дарственную на близких родственников с последующей продажей под 5%, то можно и быстрей.
У кого много дешевых объектов, тем хуже. У кого мало, но дорогих, тем легче.
Согласен. Но! 6 лет!!!!! Это вечность в реалиях Украины! Не факт что на выход будет 6 месяцев, когда запахнет жаренным из топливных отсеков ракеты...
Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:47
Долярчик написав:flyman
- тебе що Франт покусав?
А Долярчік довільний - наскирдував на квартиру і кайфує!! Молодець//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:50
asti написав:
Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд...
это полный бред, не будет этого, откуда вы вообще это взяли???
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investorkiev
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:50
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
как хорошо что у меня есть на кого оформлять...
Оформите на ребенка. Он скажет "папа спасибо", продаст и купит машинку девочек катать. Оформите на мать, потом наследство будут дерибанить братья-сестры.
Недвижимость это такая вещь, что ее лучше далеко от себя не отпускать.
хотя я продавать не собираюсь, в Коростень на пенсию в 44 года
p/s/ вы прочитали что аренда моей 3к в ЖК Голосеево предлагают 32000 в месяц под офис закрытого типа, а не 14000 как вы писали
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Унуноктий
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:51
... все правильно робить Зе! - 73% пересічних піднімає з колін!
- робить європейське життя для манюпасів!
... тож все йде по плану.....
(бо, некуй молодим сім'ям жерти мівіну, щоб ще залишились гроші заплатити лендлорду)
Ми всі - президенти!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:53
asti написав:
Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд.
... такі ідеї зразу пишіть напряму Зе у ФБ, чи його команді!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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