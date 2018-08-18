RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2794279527962797>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:как хорошо что у меня есть на кого оформлять...

Оформите на ребенка. Он скажет "папа спасибо", продаст и купит машинку девочек катать. Оформите на мать, потом наследство будут дерибанить братья-сестры.
Недвижимость это такая вещь, что ее лучше далеко от себя не отпускать.
Vlad442
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:20

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!

Предположим стояк единичек 24 шт, оформленный на мужа и жену 12+12. В год продаем 4. Итого выход за 6 лет.
Если через дарственную на близких родственников с последующей продажей под 5%, то можно и быстрей.

У кого много дешевых объектов, тем хуже. У кого мало, но дорогих, тем легче.


Согласен. Но! 6 лет!!!!! Это вечность в реалиях Украины! Не факт что на выход будет 6 месяцев, когда запахнет жаренным из топливных отсеков ракеты...
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:22

  Долярчик написав:... ну так правильно!
- майте совість - дільться у бюджет!
- а то розвели лендлордство, а бідні сім'ї скидаються по орендних.... не маючи можливості взяти дешеву іпотеку і вселитись у СВОЄ житло!
- тож, все так не буде!©
- розв'язка вже близько!
- ленлордизм зникне за непотрібністю!
Потрібно жити ЧЕСНО!
Як ЧЕСНИЙ президент!
Бо, всі ми - президенти! :lol:
Зробимо їх разом!©®™ :mrgreen:
Слава Україні і ЧЕСНОМУ/СПРАВЕДЛИВОМУ президенту!!!

Раденьке, що дурненьке.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17222
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:44

flyman - тебе що Франт покусав? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 19.10.15
Подякував: 494 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:46

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Увы, увы, увы! Как жить дальше я не понимаю, что же делать, я в тупике! Но я никак не могу отдавать 20% налогов, это больше чем двухлетняя аренда обьекта! Жесть! Хотят у меня забрать 24 месяца жизни и работы арендатора! Кровосиси!!
Предположим стояк единичек 24 шт, оформленный на мужа и жену 12+12. В год продаем 4. Итого выход за 6 лет.
Если через дарственную на близких родственников с последующей продажей под 5%, то можно и быстрей.
У кого много дешевых объектов, тем хуже. У кого мало, но дорогих, тем легче.
Согласен. Но! 6 лет!!!!! Это вечность в реалиях Украины! Не факт что на выход будет 6 месяцев, когда запахнет жаренным из топливных отсеков ракеты...
Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:47

  Долярчик написав:flyman - тебе що Франт покусав? :mrgreen:
А Долярчік довільний - наскирдував на квартиру і кайфує!! Молодець//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:50

  asti написав:Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд...

это полный бред, не будет этого, откуда вы вообще это взяли???
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:50

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:как хорошо что у меня есть на кого оформлять...

Оформите на ребенка. Он скажет "папа спасибо", продаст и купит машинку девочек катать. Оформите на мать, потом наследство будут дерибанить братья-сестры.
Недвижимость это такая вещь, что ее лучше далеко от себя не отпускать.

хотя я продавать не собираюсь, в Коростень на пенсию в 44 года
p/s/ вы прочитали что аренда моей 3к в ЖК Голосеево предлагают 32000 в месяц под офис закрытого типа, а не 14000 как вы писали
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20884
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... все правильно робить Зе! - 73% пересічних піднімає з колін!
- робить європейське життя для манюпасів!
... тож все йде по плану.....

(бо, некуй молодим сім'ям жерти мівіну, щоб ще залишились гроші заплатити лендлорду)

Ми всі - президенти!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 19.10.15
Подякував: 494 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд.

... такі ідеї зразу пишіть напряму Зе у ФБ, чи його команді! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 19.10.15
Подякував: 494 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2794279527962797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17436 2792693
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 23:05
asti
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191852
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.