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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2795279627972798>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:57

  asti написав:
  Долярчик написав:flyman - тебе що Франт покусав? :mrgreen:
А Долярчік довільний - наскирдував на квартиру і кайфує!! Молодець//)

Дякую!
Покладаюсь ТІЛЬКИ на самого себе! - на свою хватку/смикалку до життя! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:57

  investorkiev написав:
  asti написав:Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд...
это полный бред, не будет этого, откуда вы вообще это взяли???
а почему нет? Землю же ограничили 10000 га, тоже могут и с недвижимостью сделать. Примут закон и скажут: уважаемые лендлорды у вас есть год на добровольную продажу избыточной недвижимости. Не продадите добровольно, заставим принудительно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:01

  Долярчик написав:
  asti написав:
  Долярчик написав:flyman - тебе що Франт покусав? :mrgreen:
А Долярчік довільний - наскирдував на квартиру і кайфує!! Молодець//)
Дякую! Покладаюсь ТІЛЬКИ на самого себе! - на свою хватку/смикалку до життя! :idea:
Завідую) а Асті буде їхати до Києва і з піною у рота бігати по "об'єктам" з надією хоть кудись пристроїти свої гроші які не спалив в ОВДП!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:04

  investorkiev написав:Не факт что на выход будет 6 месяцев, когда запахнет жаренным из топливных отсеков ракеты...

По опыту прошлых катапультирований, время измеряется не месяцами, а днями. Максимум неделями.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:05

  asti написав:
  investorkiev написав:
  asti написав:Слуги могут дальше пойти, например, на законодательном уровне ограничить количество недвижимого имущества 10 единицами на один ИНН при чем не только квартир а и домов, участков, гаражей и тд...
это полный бред, не будет этого, откуда вы вообще это взяли???
а почему нет? Землю же ограничили 10000 га, тоже могут и с недвижимостью сделать. Примут закон и скажут: уважаемые лендлорды у вас есть год на добровольную продажу избыточной недвижимости. Не продадите добровольно, заставим принудительно!

Вспоминаем, пожалуйста, термин: «громадянська конфіскація»
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1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Завідую) а Асті буде їхати до Києва і з піною у рота бігати по "об'єктам" з надією хоть кудись пристроїти свої гроші які не спалив в ОВДП!

... тільки більше 1 шт. не купуйте! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:а почему нет? Землю же ограничили 10000 га, тоже могут и с недвижимостью сделать. Примут закон и скажут: уважаемые лендлорды у вас есть год на добровольную продажу избыточной недвижимости. Не продадите добровольно, заставим принудительно!

.... ооооо, починаю шкодувати, що не пішов у табір Зе/не вступив у їню команду, а то я б з радістю домомагав впроваджувати такі закони в дію! :mrgreen:
- допомагав би робити їх разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:21

  Долярчик написав:
  asti написав:Завідую) а Асті буде їхати до Києва і з піною у рота бігати по "об'єктам" з надією хоть кудись пристроїти свої гроші які не спалив в ОВДП!
... тільки більше 1 шт. не купуйте! :)
Та більше, слава Богу, нема за шо!! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:25

  asti написав:а почему нет? Землю же ограничили 10000 га, тоже могут и с недвижимостью сделать. Примут закон и скажут: уважаемые лендлорды у вас есть год на добровольную продажу избыточной недвижимости. Не продадите добровольно, заставим принудительно!


Ну это тупо и явное нарушение всяческих красивых "прав".
Достаточно оставить налог на одно жилье (по выбору) на нынешнем уровне. На остальное - ну гривен двести за метр в год.
Или налог со сдачи процентов 30-40, без уплаты налога на недвижимость. При условии регистрации съемщика и все по белому.
Заодно узнаём сколько понаехов по стране. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:30

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Не факт что на выход будет 6 месяцев, когда запахнет жаренным из топливных отсеков ракеты...

По опыту прошлых катапультирований, время измеряется не месяцами, а днями. Максимум неделями.

Если кацапье у нас устроит Ракку с Хомсом то катапульта будет лендлордов отстреливать только вниз
Да и в случае нового девала к примеру вдвое за короткий период, как осенью 2008го, ну или с октября 14го по март 15го, свою прелесть можно быстро будет продать только с невероятным дисконтом, ибо все матрасники будут в невероятной эйфории от собственной крутости на моменте. И как говорил Юрра-землячок - "по пыке отшмагать их каклетой та ще додавыты" - купят у вас сограждане с баксами метры по цене рокеты минус ну пусть 20%, ага.
И сразу многопенисники получат конкретное обрезание, не факт даже что цену входа дадут, допустим в 2015м, помним же как то что строилось условно за 15кгрн/метр при Витьке-бетоне через два года продавалось уже максимум по 20. При рокеты на межбанке
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