Дякую!
Покладаюсь ТІЛЬКИ на самого себе! - на свою хватку/смикалку до життя!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:57
Дякую!
Покладаюсь ТІЛЬКИ на самого себе! - на свою хватку/смикалку до життя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:57
а почему нет? Землю же ограничили 10000 га, тоже могут и с недвижимостью сделать. Примут закон и скажут: уважаемые лендлорды у вас есть год на добровольную продажу избыточной недвижимости. Не продадите добровольно, заставим принудительно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:01
Завідую) а Асті буде їхати до Києва і з піною у рота бігати по "об'єктам" з надією хоть кудись пристроїти свої гроші які не спалив в ОВДП!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:04
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:05
Вспоминаем, пожалуйста, термин: «громадянська конфіскація»
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... тільки більше 1 шт. не купуйте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... ооооо, починаю шкодувати, що не пішов у табір Зе/не вступив у їню команду, а то я б з радістю домомагав впроваджувати такі закони в дію!
- допомагав би робити їх разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:21
Та більше, слава Богу, нема за шо!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:25
Ну это тупо и явное нарушение всяческих красивых "прав".
Достаточно оставить налог на одно жилье (по выбору) на нынешнем уровне. На остальное - ну гривен двести за метр в год.
Или налог со сдачи процентов 30-40, без уплаты налога на недвижимость. При условии регистрации съемщика и все по белому.
Заодно узнаём сколько понаехов по стране.
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:30
Если кацапье у нас устроит Ракку с Хомсом то катапульта будет лендлордов отстреливать только вниз
Да и в случае нового девала к примеру вдвое за короткий период, как осенью 2008го, ну или с октября 14го по март 15го, свою прелесть можно быстро будет продать только с невероятным дисконтом, ибо все матрасники будут в невероятной эйфории от собственной крутости на моменте. И как говорил Юрра-землячок - "по пыке отшмагать их каклетой та ще додавыты" - купят у вас сограждане с баксами метры по цене рокеты минус ну пусть 20%, ага.
И сразу многопенисники получат конкретное обрезание, не факт даже что цену входа дадут, допустим в 2015м, помним же как то что строилось условно за 15кгрн/метр при Витьке-бетоне через два года продавалось уже максимум по 20. При рокеты на межбанке
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