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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:41
никак нельзя нам в этом году в кризис уходить..... нужно тянуть до осени 2021 года.... уж слишком сильно нужно подольский мост достроить и метро на веник... это даст новый толчок строительству города
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Унуноктий
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Додано: Сер 22 січ, 2020 23:52
Унуноктий написав:
никак нельзя нам в этом году в кризис уходить..... нужно тянуть до осени 2021 года.... уж слишком сильно нужно подольский мост достроить и метро на веник... это даст новый толчок строительству города
Согласен!!
Надеюсь наши «умники» успеют хотя бы начать продавать землю в этом году (хотя бы на пару ярдов зелени) и продать эти несчастные 500 госпредприятий.
Кстати, вроде Укрзализныця сегодня в Давосе подписала с Немецкой железной дорогой договор о продаже части бизнеса (грузоперевозки)! Отлично, там явно большая сумма зайдет!
Есть еще порох в пороховницах!
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investorkiev
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:03
барабашов написав:
Да и в случае нового девала к примеру вдвое за короткий период, как осенью 2008го, ну или с октября 14го по март 15го, свою прелесть можно быстро будет продать только с невероятным дисконтом, ибо все матрасники будут в невероятной эйфории от собственной крутости на моменте. И как говорил Юрра-землячок - "по пыке отшмагать их каклетой та ще додавыты" - купят у вас сограждане с баксами метры по цене рокеты минус ну пусть 20%, ага.
И сразу многопенисники получат конкретное обрезание, не факт даже что цену входа дадут, допустим в 2015м, помним же как то что строилось условно за 15кгрн/метр при Витьке-бетоне через два года продавалось уже максимум по 20. При рокеты на межбанке
Зачем срочно избавляться, если это не стимулировано налогами-необходимостью.
Перевкладываться то некуда. На жисть хватает, не беда.
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vano80
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:41
vano80
Ну так все ж валят туда где евровые реки с фунтовыми берегами
И дети у них только там БУДУТ учиться
Даже если прожэктЕры максимум что могут продать шоб в рай ЕС-овский въехать - так это хрущ в Александрии
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барабашов
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:51
vano80 написав: барабашов написав:
Да и в случае нового девала к примеру вдвое за короткий период, как осенью 2008го, ну или с октября 14го по март 15го, свою прелесть можно быстро будет продать только с невероятным дисконтом, ибо все матрасники будут в невероятной эйфории от собственной крутости на моменте. И как говорил Юрра-землячок - "по пыке отшмагать их каклетой та ще додавыты" - купят у вас сограждане с баксами метры по цене рокеты минус ну пусть 20%, ага.
И сразу многопенисники получат конкретное обрезание, не факт даже что цену входа дадут, допустим в 2015м, помним же как то что строилось условно за 15кгрн/метр при Витьке-бетоне через два года продавалось уже максимум по 20. При рокеты на межбанке
Зачем срочно избавляться, если это не стимулировано налогами-необходимостью.
Перевкладываться то некуда. На жисть хватает, не беда.
Только теплая зима спасла систему ТЕЦ от краха .
1500 грн за теплый месяц отопления !
или вы думаете - люди будут платить по 3 000 грн в нормальную зиму за отопление ?
нормальная зима и крах ТЕЦ , буржуйками будем топить
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moldashavanin
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