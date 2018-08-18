барабашов написав:

Да и в случае нового девала к примеру вдвое за короткий период, как осенью 2008го, ну или с октября 14го по март 15го, свою прелесть можно быстро будет продать только с невероятным дисконтом, ибо все матрасники будут в невероятной эйфории от собственной крутости на моменте. И как говорил Юрра-землячок - "по пыке отшмагать их каклетой та ще додавыты" - купят у вас сограждане с баксами метры по цене рокеты минус ну пусть 20%, ага.И сразу многопенисники получат конкретное обрезание, не факт даже что цену входа дадут, допустим в 2015м, помним же как то что строилось условно за 15кгрн/метр при Витьке-бетоне через два года продавалось уже максимум по 20. При рокеты на межбанке