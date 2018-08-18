plugatyrev
А где видишь что речь об аренде
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:26
Рокета вже летить носом в землю)))
Віват рожевоокулярникам!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:28
А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн. За самый крохотный смарт - 822 тыс грн.
При рассрочках цена вообще мрак. Видимо в ценник заложена достройка объектов Укрбуда)))
И вот как на фоне этого не продавать Варшавский по 60к баксов?
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