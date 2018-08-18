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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2796279727982799>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 02:03

plugatyrev
А где видишь что речь об аренде
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:26

Рокета вже летить носом в землю)))

Віват рожевоокулярникам!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:28

А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
https://kmb.ua/ru/objects/zhk-ul-kaunaskaya-27

Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн. За самый крохотный смарт - 822 тыс грн.
При рассрочках цена вообще мрак. Видимо в ценник заложена достройка объектов Укрбуда)))

И вот как на фоне этого не продавать Варшавский по 60к баксов?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:57

У меня вопрос, кто поглощает все эти мордоры, Варшавские, Юниты...?
Ну понятно, расширяются, улучшают условия, берут под аренду. Так ведь и вторичку гребут! Кто потом заселит, обживет все эти миллионы кв.м?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:10

  asti написав:У меня вопрос, кто поглощает все эти мордоры, Варшавские, Юниты...?
Ну понятно, расширяются, улучшают условия, берут под аренду. Так ведь и вторичку гребут! Кто потом заселит, обживет все эти миллионы кв.м?

Пани піхто в шкіряному пальто!

Думаю, більш нікому.
Провінція вимирає скаженими темпами.

Укро-їліта - доки не доб,є і не продасть рештки радянської території і інфраструктури - не заспокоїться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:14

У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:32

  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:42

  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

в стране, видимо практически везде, не только в Киеве, как уже здесь отмечалось, высока стоимость аренды относительно стоимости жилья.
недавно приехал товарищ с масквы, тоже, самостоятельно, отметил этот факт. правда, повезло ему, рассчитывая на 11-14т в месяц, снял за 9 однуху 60квадр в 15 мин от метро, прав. берег.
у него в маскве жинка риэлтером робить, сдавая и свои пару хатинок, так по его словам, аналогичный дорожай и там
вот интересно, это не какая-то ли схема из нового подхода "люди - новая нефть" ?
и кто тут окажется этой "новой нефтью" - арендаторы всех этих метров, или владельцы?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:58

  airmax78 написав:
  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.

Цікаво, чи прочитала це повідомлення Натаха-Трайбека?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:06

  airmax78 написав:
  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.


Я 100 раз говорил: космодров в Украине только один!!!!

И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??

По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!

Вон уже КГС на котлован с поставкой через 4 года цены выставляет по 25килогрн/м (это больше 1куе!!) в ньюмордоре в жостких ипенях, в которых даже пройтись страшно....

А вы, Макс, по чем в почти готовый Ричмонд впрыгивали? ПА1200$?

Делайте выводы!
investorkiev
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