plugatyrev
А где видишь что речь об аренде
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:26
Рокета вже летить носом в землю)))
Віват рожевоокулярникам!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:28
А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн. За самый крохотный смарт - 822 тыс грн.
При рассрочках цена вообще мрак. Видимо в ценник заложена достройка объектов Укрбуда)))
И вот как на фоне этого не продавать Варшавский по 60к баксов?
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:57
У меня вопрос, кто поглощает все эти мордоры, Варшавские, Юниты...?
Ну понятно, расширяются, улучшают условия, берут под аренду. Так ведь и вторичку гребут! Кто потом заселит, обживет все эти миллионы кв.м?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:10
Пани піхто в шкіряному пальто!
Думаю, більш нікому.
Провінція вимирає скаженими темпами.
Укро-їліта - доки не доб,є і не продасть рештки радянської території і інфраструктури - не заспокоїться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:14
У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:32
В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:42
в стране, видимо практически везде, не только в Киеве, как уже здесь отмечалось, высока стоимость аренды относительно стоимости жилья.
недавно приехал товарищ с масквы, тоже, самостоятельно, отметил этот факт. правда, повезло ему, рассчитывая на 11-14т в месяц, снял за 9 однуху 60квадр в 15 мин от метро, прав. берег.
у него в маскве жинка риэлтером робить, сдавая и свои пару хатинок, так по его словам, аналогичный дорожай и там
вот интересно, это не какая-то ли схема из нового подхода "люди - новая нефть" ?
и кто тут окажется этой "новой нефтью" - арендаторы всех этих метров, или владельцы?
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:58
Цікаво, чи прочитала це повідомлення Натаха-Трайбека?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:06
Я 100 раз говорил: космодров в Украине только один!!!!
И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??
По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!
Вон уже КГС на котлован с поставкой через 4 года цены выставляет по 25килогрн/м (это больше 1куе!!) в ньюмордоре в жостких ипенях, в которых даже пройтись страшно....
А вы, Макс, по чем в почти готовый Ричмонд впрыгивали? ПА1200$?
Делайте выводы!
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