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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:07
airmax78 написав: asti написав:
У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...
В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
Одесса тоже дорожает но так, без огня))
А вот рошлый хайп 2001-08 годов был по всей стране.
Мы купили себе трешку в 2003 летом за 6500, продали свою двушку в 2004 осенью за 7200, через год такая двушка стоила уже 16-17, а на пике в 2008 за хорошую двушку в панели с автономкой и косметикой просили 60, при том что за 8 лет до этого такую можно было купить за 2500, мы свою на первом этаже отдавали за 2. Сейчас двушки у нас стоят около 25 тыс...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:12
investorkiev написав:
вроде Укрзализныця сегодня в Давосе подписала с Немецкой железной дорогой договор о продаже части бизнеса (грузоперевозки)! Отлично, там явно большая сумма зайдет!
Крутяк. На скупленной земле немецкие фермеры вырастят пшеничку и по немецкой (бывшей УЗ) железной дороге повезут к себе свою пшеничку... А вы и дальше торгуйте квартирами в Киеве.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:13
asti
Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде?
И причем купленную при Кучме за 7200?
В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить.
Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
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барабашов
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:15
Serg-ik написав: investorkiev написав:
вроде Укрзализныця сегодня в Давосе подписала с Немецкой железной дорогой договор о продаже части бизнеса (грузоперевозки)! Отлично, там явно большая сумма зайдет!
Крутяк. На скупленной земле немецкие фермеры вырастят пшеничку и по немецкой (бывшей УЗ) железной дороге повезут к себе свою пшеничку... А вы и дальше торгуйте квартирами в Киеве.
Серж, включайте мозги!!
Где все эти немцы и их обслуга из местных жить будет??
Немец из дойчебанна покупать прэлэсть в Киеве не будет, будут арендовать. У лендлордов. За валюту.
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investorkiev
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