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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2796279727982799

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:07

  airmax78 написав:
  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...
В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
Одесса тоже дорожает но так, без огня))
А вот рошлый хайп 2001-08 годов был по всей стране.
Мы купили себе трешку в 2003 летом за 6500, продали свою двушку в 2004 осенью за 7200, через год такая двушка стоила уже 16-17, а на пике в 2008 за хорошую двушку в панели с автономкой и косметикой просили 60, при том что за 8 лет до этого такую можно было купить за 2500, мы свою на первом этаже отдавали за 2. Сейчас двушки у нас стоят около 25 тыс...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:вроде Укрзализныця сегодня в Давосе подписала с Немецкой железной дорогой договор о продаже части бизнеса (грузоперевозки)! Отлично, там явно большая сумма зайдет!

Крутяк. На скупленной земле немецкие фермеры вырастят пшеничку и по немецкой (бывшей УЗ) железной дороге повезут к себе свою пшеничку... А вы и дальше торгуйте квартирами в Киеве.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:13

asti
Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде?
И причем купленную при Кучме за 7200?
В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить.
Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:15

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:вроде Укрзализныця сегодня в Давосе подписала с Немецкой железной дорогой договор о продаже части бизнеса (грузоперевозки)! Отлично, там явно большая сумма зайдет!

Крутяк. На скупленной земле немецкие фермеры вырастят пшеничку и по немецкой (бывшей УЗ) железной дороге повезут к себе свою пшеничку... А вы и дальше торгуйте квартирами в Киеве.


Серж, включайте мозги!!

Где все эти немцы и их обслуга из местных жить будет??
Немец из дойчебанна покупать прэлэсть в Киеве не будет, будут арендовать. У лендлордов. За валюту.
investorkiev
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