Додано: Чет 23 січ, 2020 11:02

stm написав: По Киеву недобор в детсады 3000 детей, По Киеву недобор в детсады 3000 детей,

КЕЙС 1.

Леся подала заявку сразу в девять детсадов. Сейчас ее сыну больше двух лет: "Своей очереди мы так нигде и не дождались. Я даже подсчитала, что в некоторые садики мы можем попасть, когда Дане будет 10 лет", - прикинула она.



КЕЙС 2. С похожей проблемой несколько лет назад столкнулся и киевлянин, директор креативного агентства "Мичурин" Дмитрий Логгинов, когда пытался устроить в сад старшую дочь. "Поскольку я был прописан в доме напротив государственного детсада, честно говоря, я был уверен, что проблем не должно возникнуть. Но свободных мест в нем не оказалось", - рассказал он.



КЕЙС 3. Киевлянка Оксана (фамилию просит не называть) стала в очередь сразу после рождения ребенка: в два детсада - с двух лет, в три - с трех лет. "Пять садиков на Осокорках выбрала, удобных по дороге на работу. Ближе к двум годам мы были в списке на 50+ месте. Теоретически я думала, что мы попадаем в садик. Но когда начали рассылать приглашения, мы резко съехали почти на сотое место"

серьёзно?а я только что на это натолкнулсяМне повезло: я арендовал не в густонаселегнных местах шевченковского р-на, потому попал в сад без прописки, без взяток, по электронной очередиа жители ПОХа живут в своих квартирах. Едут работать на правый берег и отдают 10 000 чтоб не потерять рабочее место и квалификацию...