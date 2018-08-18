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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27982799280028012802>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:52

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
https://kmb.ua/ru/objects/zhk-ul-kaunaskaya-27

Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн

Надо быть оптимистом. Оно говорят так: домик построится, а там и магазинчики подтянутся, парикмахерские всякие, пивнушки и аптеки. Детсады и общественный транспорт-то такое, не обязательное. И не болейте)))


Чомусь Комфорт-Таун через дорогу таких емоцій не викликав ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:52

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
https://kmb.ua/ru/objects/zhk-ul-kaunaskaya-27

Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн

Надо быть оптимистом. Оно говорят так: домик построится, а там и магазинчики подтянутся, парикмахерские всякие, пивнушки и аптеки. Детсады и общественный транспорт-то такое, не обязательное. И не болейте)))

Серж, на заметку. По Киеву недобор в детсады 3000 детей, так что мечта лендлордов о бездетных арендаторах начала сбываться ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:54

  Serg-ik написав:
  Yuri_T написав:НАТО потянет танки по ЖД аккурат для захвата их молодой республики


пронесло вашего друга
Украина полностью сохранять за собой контроль над Укрзалізницей", - сказал Гончарук. И добавил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukrzaliznitsya-i-deutsche-bahn-podpisali-v-davose-memorandum
немцы в порнухе разбираются. Надеюсь, будут бороться с порнографией на жд


Якось чув якогось німця - але військового . Він говорив - щоб вашу армію перетворити швидко на складову НАТО - треба майже всіх офіцерів взяти німецьких - років на 3 . І все стане ОК ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:56

  CRUSADER написав:plugatyrev
А где видишь что речь об аренде

ок. не аренда, сделка реальная но про все подробности в фантазиях. афтаржот набрасывай дальше
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:58

  airmax78 написав:
  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.

По Одессе подтверждаю. Грустно. Обвиняют ЖК 7 небо, где за 300 баксов в месяц можно жить и выплачивать. При том что просто аренда 200 баксов.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:59

  Serg-ik написав:пронесло вашего друга

они там все - как Наташа здесь.

зы. таможню давно пора в управление, но не судьба :)
весь КРНЖ тогда загнётся и цены в 2 раза сложатся.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:По Киеву недобор в детсады 3000 детей,

серьёзно?
а я только что на это натолкнулся
https://www.liga.net/society/articles/d ... et-serezno
КЕЙС 1.
Леся подала заявку сразу в девять детсадов. Сейчас ее сыну больше двух лет: "Своей очереди мы так нигде и не дождались. Я даже подсчитала, что в некоторые садики мы можем попасть, когда Дане будет 10 лет", - прикинула она.

КЕЙС 2. С похожей проблемой несколько лет назад столкнулся и киевлянин, директор креативного агентства "Мичурин" Дмитрий Логгинов, когда пытался устроить в сад старшую дочь. "Поскольку я был прописан в доме напротив государственного детсада, честно говоря, я был уверен, что проблем не должно возникнуть. Но свободных мест в нем не оказалось", - рассказал он.


КЕЙС 3. Киевлянка Оксана (фамилию просит не называть) стала в очередь сразу после рождения ребенка: в два детсада - с двух лет, в три - с трех лет. "Пять садиков на Осокорках выбрала, удобных по дороге на работу. Ближе к двум годам мы были в списке на 50+ месте. Теоретически я думала, что мы попадаем в садик. Но когда начали рассылать приглашения, мы резко съехали почти на сотое место"


Мне повезло: я арендовал не в густонаселегнных местах шевченковского р-на, потому попал в сад без прописки, без взяток, по электронной очереди

а жители ПОХа живут в своих квартирах. Едут работать на правый берег и отдают 10 000 чтоб не потерять рабочее место и квалификацию...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:07

  stm написав:
  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
https://kmb.ua/ru/objects/zhk-ul-kaunaskaya-27

Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн

Надо быть оптимистом. Оно говорят так: домик построится, а там и магазинчики подтянутся, парикмахерские всякие, пивнушки и аптеки. Детсады и общественный транспорт-то такое, не обязательное. И не болейте)))

Серж, на заметку. По Киеву недобор в детсады 3000 детей, так что мечта лендлордов о бездетных арендаторах начала сбываться ;)

бред, очереди такие что застрелится можно
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:08

  барабашов написав:asti
Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде?
И причем купленную при Кучме за 7200?
В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить.
Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
Такие.
Откройте ОЛХ и все увидите, есть и по 28 и по 30 и по 33 с ремонтами/)
Кстати, коллеги, а что по другим городам и весям, тоже ріст, или не очень?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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