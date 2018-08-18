Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают. При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн
Надо быть оптимистом. Оно говорят так: домик построится, а там и магазинчики подтянутся, парикмахерские всякие, пивнушки и аптеки. Детсады и общественный транспорт-то такое, не обязательное. И не болейте)))
Чомусь Комфорт-Таун через дорогу таких емоцій не викликав ...
Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают. При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн
Надо быть оптимистом. Оно говорят так: домик построится, а там и магазинчики подтянутся, парикмахерские всякие, пивнушки и аптеки. Детсады и общественный транспорт-то такое, не обязательное. И не болейте)))
Серж, на заметку. По Киеву недобор в детсады 3000 детей, так что мечта лендлордов о бездетных арендаторах начала сбываться
asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки. Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...
В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
По Одессе подтверждаю. Грустно. Обвиняют ЖК 7 небо, где за 300 баксов в месяц можно жить и выплачивать. При том что просто аренда 200 баксов.
КЕЙС 1. Леся подала заявку сразу в девять детсадов. Сейчас ее сыну больше двух лет: "Своей очереди мы так нигде и не дождались. Я даже подсчитала, что в некоторые садики мы можем попасть, когда Дане будет 10 лет", - прикинула она.
КЕЙС 2. С похожей проблемой несколько лет назад столкнулся и киевлянин, директор креативного агентства "Мичурин" Дмитрий Логгинов, когда пытался устроить в сад старшую дочь. "Поскольку я был прописан в доме напротив государственного детсада, честно говоря, я был уверен, что проблем не должно возникнуть. Но свободных мест в нем не оказалось", - рассказал он.
КЕЙС 3. Киевлянка Оксана (фамилию просит не называть) стала в очередь сразу после рождения ребенка: в два детсада - с двух лет, в три - с трех лет. "Пять садиков на Осокорках выбрала, удобных по дороге на работу. Ближе к двум годам мы были в списке на 50+ месте. Теоретически я думала, что мы попадаем в садик. Но когда начали рассылать приглашения, мы резко съехали почти на сотое место"
Мне повезло: я арендовал не в густонаселегнных местах шевченковского р-на, потому попал в сад без прописки, без взяток, по электронной очереди
а жители ПОХа живут в своих квартирах. Едут работать на правый берег и отдают 10 000 чтоб не потерять рабочее место и квалификацию...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают. При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн
Надо быть оптимистом. Оно говорят так: домик построится, а там и магазинчики подтянутся, парикмахерские всякие, пивнушки и аптеки. Детсады и общественный транспорт-то такое, не обязательное. И не болейте)))
Серж, на заметку. По Киеву недобор в детсады 3000 детей, так что мечта лендлордов о бездетных арендаторах начала сбываться
барабашов написав:asti Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде? И причем купленную при Кучме за 7200? В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить. Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
Такие. Откройте ОЛХ и все увидите, есть и по 28 и по 30 и по 33 с ремонтами/) Кстати, коллеги, а что по другим городам и весям, тоже ріст, или не очень?!