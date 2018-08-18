Вы ссылочку не дали.
Я бы предпочёл чтобы они все её строили, собственноручно, в полосатых робах. Только тогда она будет сделана максимально быстро, если окончание работ будет окончанием 10-летного тюремного срока
P.S. Ставьте лайки )))
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы ссылочку не дали.
Я бы предпочёл чтобы они все её строили, собственноручно, в полосатых робах. Только тогда она будет сделана максимально быстро, если окончание работ будет окончанием 10-летного тюремного срока
P.S. Ставьте лайки )))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:24
и снова напоминаю - донецк защитился от европейской навалы, всегда можно свалить туда.
луганчане отбились от нахлебников из евросоюза
по железке - во первых немцы не покупают, а будут помогать управлять грузоперевозками. почему у ватки не пригорало, когда ахметов надцать лет назад по факту прихватизировал (без денег) большую часть грузоперевозок через захват вагонов и лемтранс? и не допускает никого крупного к государственным вагонам(!) вот же тупое убогое стадо... да, будут вывозить вагонами духовность, пшено и органы... колонизаторы кококо сорос масоны..
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Згідно з даними електронної перепису, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35
Ни хрена себе.
Это ж цены нашего днепрожидовска.
Район там где 25 - сильно далеко от центра?
А за 33 с ремонтом (в стиле жлоблофт же скорее всего?) в самом центре?
В 13м году насколько больше было?
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36
ти рил-фантазер з кіровограду
в самому забрудненому облцентрі України багато хто орендує просто за комунальні...
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36
Крисота!
Рокета КРЖН - все уверх і уверх?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Києві проживає 1/10 населення України – дані уряду
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:39
За 300уе какие хоромы - смарт или однуху в 32метра предлагают на выкуп,шо там ща ремонт - у Влада в Эврике намного от застройщика жирнее(???), место ж0па или нет?
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42
пятиэтажки на заезде в Одессу из Киева, напротив рынка 7 километр. Формально это не Одесса, а Овидиопольский район.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:43
В телеге есть отчет уже
На 1.12.2019 наявне населення України - 37.29 млн людей.
Розподіл за статтю: 20.01 млн жінок, 17.28 млн чоловіків.
У Києві знаходиться 3.7 млн людей.
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