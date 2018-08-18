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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2799280028012802>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва

Вы ссылочку не дали.
Я бы предпочёл чтобы они все её строили, собственноручно, в полосатых робах. Только тогда она будет сделана максимально быстро, если окончание работ будет окончанием 10-летного тюремного срока

P.S. Ставьте лайки )))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:24

  investorkiev написав: страна утрачивает субьектность на глазах и ЖД, которую строили наши деды, их потомки сами отдают в руки немцев.


и снова напоминаю - донецк защитился от европейской навалы, всегда можно свалить туда.
луганчане отбились от нахлебников из евросоюза

по железке - во первых немцы не покупают, а будут помогать управлять грузоперевозками. почему у ватки не пригорало, когда ахметов надцать лет назад по факту прихватизировал (без денег) большую часть грузоперевозок через захват вагонов и лемтранс? и не допускает никого крупного к государственным вагонам(!) вот же тупое убогое стадо... да, будут вывозить вагонами духовность, пшено и органы... колонизаторы кококо сорос масоны..
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главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Згідно з даними електронної перепису, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35

  asti написав:
  барабашов написав:asti
Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде?
И причем купленную при Кучме за 7200?
В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить.
Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
Такие.
Откройте ОЛХ и все увидите, есть и по 28 и по 30 и по 33 с ремонтами/)
Кстати, коллеги, а что по другим городам и весям, тоже ріст, или не очень?!

Ни хрена себе.
Это ж цены нашего днепрожидовска.
Район там где 25 - сильно далеко от центра?
А за 33 с ремонтом (в стиле жлоблофт же скорее всего?) в самом центре?
В 13м году насколько больше было?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36

  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

ти рил-фантазер з кіровограду :twisted:
в самому забрудненому облцентрі України багато хто орендує просто за комунальні...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36

  Унуноктий написав:Згідно з даними електронної перепису, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.


Крисота!
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Києві проживає 1/10 населення України – дані уряду
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:39

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:У нас в Кропивницком, к слову, никакого роста. Квартиры продаются по нескольку месяцев, даже однушки.
Хотя аренда квартир с ремонтом очень даже некислая - единичку можно сдать за 4-5, двушку за 6...

В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.

По Одессе подтверждаю. Грустно. Обвиняют ЖК 7 небо, где за 300 баксов в месяц можно жить и выплачивать. При том что просто аренда 200 баксов.

За 300уе какие хоромы - смарт или однуху в 32метра предлагают на выкуп,шо там ща ремонт - у Влада в Эврике намного от застройщика жирнее(???), место ж0па или нет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

  барабашов написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.

По Одессе подтверждаю. Грустно. Обвиняют ЖК 7 небо, где за 300 баксов в месяц можно жить и выплачивать. При том что просто аренда 200 баксов.

За 300уе какие хоромы - смарт или однуху в 32метра предлагают на выкуп,шо там ща ремонт - у Влада в Эврике намного от застройщика жирнее(???), место ж0па или нет?

пятиэтажки на заезде в Одессу из Киева, напротив рынка 7 километр. Формально это не Одесса, а Овидиопольский район.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:43

В телеге есть отчет уже
https://t.me/dmytro_dubilet/578

На 1.12.2019 наявне населення України - 37.29 млн людей.

Розподіл за статтю: 20.01 млн жінок, 17.28 млн чоловіків.

У Києві знаходиться 3.7 млн людей.
Santehnik
 
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