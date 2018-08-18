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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28002801280228032804>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:44

  Santehnik написав:В телеге есть отчет уже
https://t.me/dmytro_dubilet/578

На 1.12.2019 наявне населення України - 37.29 млн людей.

Розподіл за статтю: 20.01 млн жінок, 17.28 млн чоловіків.

У Києві знаходиться 3.7 млн людей.

а если с ирпенями и броварами то наверное все 5000000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:а если с ирпенями и броварами то наверное все 5000000

По Киевской области в отчете указана цифра 2286,4 тыс
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:У Києві знаходиться 3.7 млн людей.


О чем я говорил, по ощущениям до 4 млн. населения, а с пригородом все 5.

Киев - крупнейший город Европы )))) за ним Берлин 3.5 млн
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:55

  Santehnik написав:На 1.12.2019 наявне населення України - 37.29 млн людей.
У Києві знаходиться 3.7 млн людей.
О, я со своим предположением в 3,5 Мио почти в точку! :) Интересно услышать, сколько реально живёт в Одессе, Днепре, Харькове...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:56

  Santehnik написав:
  Унуноктий написав:а если с ирпенями и броварами то наверное все 5000000

По Киевской области в отчете указана цифра 2286,4 тыс

переяслав и богуслав тоже киевская область но мы их не считаем
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:00

  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:
  Унуноктий написав:а если с ирпенями и броварами то наверное все 5000000

По Киевской области в отчете указана цифра 2286,4 тыс

переяслав и богуслав тоже киевская область но мы их не считаем



ну так и есть, всего в области 6 млн. В Киевской англомерации 5 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:02

  Alex6 написав:...В Киевской англомерации...

где-где?
бедные аНгломераты...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.

  investorkiev написав:И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??

По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!

Раньше я не наблюдал сезонности со спадом в начале года за исключением первых двух недель января.
Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?

Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:14

  Santehnik написав:А тем временем КМБ разродился новым ЖК Мордор:
https://kmb.ua/ru/objects/zhk-ul-kaunaskaya-27

Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают.
При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн. За самый крохотный смарт - 822 тыс грн.
При рассрочках цена вообще мрак. Видимо в ценник заложена достройка объектов Укрбуда)))

Именно так.
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