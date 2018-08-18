Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
investorkiev написав:И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??
По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!
Раньше я не наблюдал сезонности со спадом в начале года за исключением первых двух недель января. Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?
Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?
Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Глядя на цены хочется скупить весь стояк в Медовом и Навигаторе пока там еще хоть что-то отдают. При 100% оплате за дом-мордор в разваленой промзоне левого берега, без нормальных дорог и инфраструктуре, при сроках постройки номинальных 4 кв 2022, а реальных еще на годика полтора дальше хотят 20236 грн. За самый крохотный смарт - 822 тыс грн. При рассрочках цена вообще мрак. Видимо в ценник заложена достройка объектов Укрбуда)))