Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?
мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров. курсовой вопрос не последним фактором, кстати. подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.
airmax78 написав:В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.
Я 100 раз говорил: космодров в Украине только один!!!!
И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??
По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!
Вон уже КГС на котлован с поставкой через 4 года цены выставляет по 25килогрн/м (это больше 1куе!!) в ньюмордоре в жостких ипенях, в которых даже пройтись страшно....
А вы, Макс, по чем в почти готовый Ричмонд впрыгивали? ПА1200$?
Делайте выводы!
Какой Ричмонд? По факту из однушки с неплохим ремонтом (бедненько, но чистенько), с окнами прямо на парк Горького через дорогу, арендатор выехал, не захотев платить 6000 грн. в месяц. Следующего на 5500 нашли только через 2 недели.
Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?
Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?
Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?
Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?
Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?
мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров. курсовой вопрос не последним фактором, кстати. подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.
Спасибо за инфо. Коммерческая, особенно офисная недвижимость, сейчас, наверное, в печальном состоянии так как первая реагирует на проблемы в экономике.
У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?