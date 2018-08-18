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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2801280228032804>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:17

  Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?

мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров.
курсовой вопрос не последним фактором, кстати.
подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:17

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.


Я 100 раз говорил: космодров в Украине только один!!!!

И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??

По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!

Вон уже КГС на котлован с поставкой через 4 года цены выставляет по 25килогрн/м (это больше 1куе!!) в ньюмордоре в жостких ипенях, в которых даже пройтись страшно....

А вы, Макс, по чем в почти готовый Ричмонд впрыгивали? ПА1200$?

Делайте выводы!

Какой Ричмонд?
По факту из однушки с неплохим ремонтом (бедненько, но чистенько), с окнами прямо на парк Горького через дорогу, арендатор выехал, не захотев платить 6000 грн. в месяц. Следующего на 5500 нашли только через 2 недели.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:24

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?

Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?

Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:26

  Santehnik написав:В телеге есть отчет уже
https://t.me/dmytro_dubilet/578

На 1.12.2019 наявне населення України - 37.29 млн людей.

Розподіл за статтю: 20.01 млн жінок, 17.28 млн чоловіків.

У Києві знаходиться 3.7 млн людей.



кто открыл отчет, обратите внимание на демографическую катастрофу среди 15-20 летних. Через 5 лет ленд-лордов ожидает кратное падение спроса даже если никто не будет выезжать :shock: .

Думай-те!
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:27

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?

Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?

Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?



курите кризис перепроизводства, азы экономики
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:33

О чем я и говорю, каждый месяц на рынок аренды выходит до 1000 новых квартир! А где столько арендующих взять??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:34

  asti написав:О чем я и говорю, каждый месяц на рынок аренды выходит до 1000 новых квартир! А где столько арендующих взять??!
И это только по Киеву, а есть ещё Софиевские Борщаговки, Ирпени, Вышгороды, Обуховы...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:36

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?

мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров.
курсовой вопрос не последним фактором, кстати.
подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.

Спасибо за инфо.
Коммерческая, особенно офисная недвижимость, сейчас, наверное, в печальном состоянии так как первая реагирует на проблемы в экономике.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:36

У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:курите кризис перепроизводства, азы экономики

Вот именно в 2019 внезапно случился кризис перепроизводства. Если я год назад сдал за Х, что произошло за последние 12 месяцев, чтобы случилось перепроизводстово?
  asti написав:О чем я и говорю, каждый месяц на рынок аренды выходит до 1000 новых квартир! А где столько арендующих взять??!

Очевидно, что из Кропивницкого. Или Харькова. Или Херсона.
Vlad442
 
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