investorkiev написав:

airmax78 написав: В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет. В Одессе снизилась долгосрочная аренда. В гривне. %% на 8. Цены на недвижку особо не двигаются последние года 1.5-2 (это когда в Киеве Трибеку уже вдавила в кресло перегрузка 2.3Ж). Страна небогатая: рокеты запускать в каждом городе денех нет.

Я 100 раз говорил: космодров в Украине только один!!!!И каждый январь начинаются мантры про падение аренды. Ну не сезон!!! Кому в январе нужна аренда, особенно в Одессе??По Киеву тоже фиксирую падение до уровня лето2019, но подождите 2 месяца! Цены рванут вверх!!Вон уже КГС на котлован с поставкой через 4 года цены выставляет по 25килогрн/м (это больше 1куе!!) в ньюмордоре в жостких ипенях, в которых даже пройтись страшно....А вы, Макс, по чем в почти готовый Ричмонд впрыгивали? ПА1200$?Делайте выводы!