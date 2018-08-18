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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:45
asti написав:
У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?
Потому что это самый популярный запрос под аренду. Люди для себя лучше купят по этой цене двушку чуть дальше. Или убитую под ремонт. Хорошей косметикой интересуются только начинающие лендлорды или у кого денег в обрез, но тогда они возле метро не смотрят.
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Vlad442
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:49
Vlad442 написав:
Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Во -во, так же и в КМБ: повысились зарплаты на 1500 грн в мес? ( 18 000 в год). Повышаем стоимость однухи на 10%, на 50-75 тыс .грн. И Потенциальный покупан, в идеале, откладывает покупку на 3-5 лет, , а в реальности-на неопределённый срок, поскольку повышение отдаётся лендлорду Владу, на коммуналь и в АТБ.
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 23 січ, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:49
Vlad442 написав: Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать? Повышения в прошлом году с сентября по декабрь прошли без проблем, а сейчас, помня прошлогодний провал спроса в это время, не понятно что делать. Если повышать потом, то когда, в апреле или сентябре?
мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров.
курсовой вопрос не последним фактором, кстати.
подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.
Спасибо за инфо.
Коммерческая, особенно офисная недвижимость, сейчас, наверное, в печальном состоянии так как первая реагирует на проблемы в экономике.
хрен там, 32000 грн за мою квартиру 120 квадратов. Считайте цену метра. Рядом на Голосеевской, 7 рент хаус, сказали что всё занято и когда что то освободится уже стоит очередь желающих.
p/s/ так что есть смысл в Кривой рог переехать и сдать квартиру в Киеве?
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Унуноктий
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:56
Vlad442 написав:
Вот именно в 2019 внезапно случился кризис перепроизводства. Если я год назад сдал за Х, что произошло за последние 12 месяцев, чтобы случилось перепроизводстово?
Подтянулись новые лорды, которые тоже хотят свой кусок пирога на этом рынке. Я весной запускаю два объекта, ремонты уже идут. Кто-то справился раньше, но пока что рынок все проглатывает. Чем конкурировать как не ценой ?
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Alex6
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58
Унуноктий написав:
хрен там, 32000 грн за мою квартиру 120 квадратов.
вообще-то арендовать жилое под стрытую комерцию - это и есть кризис ))
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Alex6
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04
Унуноктий написав:
Рядом на Голосеевской, 7 рент хаус, сказали что всё занято и когда что то освободится уже стоит очередь желающих.
сорри, но я тогда не понимаю, почему 32к.
раз такой спрос, раз такие очереди, ставьте смело 64к за трёшку, или пусть сидят на улице, черти понаехавшие
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04
Alex6 написав: Унуноктий написав:
хрен там, 32000 грн за мою квартиру 120 квадратов.
вообще-то арендовать жилое под стрытую комерцию - это и есть кризис ))
ну нет в старых районах достаточного количества офисов возле метро... те что есть заполненны...
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Унуноктий
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:05
Yuri_T написав: Унуноктий написав:
Рядом на Голосеевской, 7 рент хаус, сказали что всё занято и когда что то освободится уже стоит очередь желающих.
сорри, но я тогда не понимаю, почему 32к.
раз такой спрос, раз такие очереди, ставьте смело 64к за трёшку, или пусть сидят на улице, черти понаехавшие
это та цена которую мне предложили, либо попросили найти что то за эти деньги....
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Унуноктий
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:08
asti написав:
О чем я и говорю, каждый месяц на рынок аренды выходит до 1000 новых квартир! А где столько арендующих взять??!
Не пойму, откуда вы взяли дурацкую цифру 1000 квартир в месяц?
Я смотрел уже давненько статистику, не помню толи 17 или 18 год - построено было около 35000 квартир, это никакая не 1000 в месяц, а 3000 в месяц.
В сентябре за ликвидные недорогие однушки возле метро (типа Эврики) бойня, по 4 просмотра за раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:09
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Во -во, так же и в КМБ: повысились зарплаты на 1500 грн в мес? ( 18 000 в год). Повышаем стоимость однухи на 10%, на 50-75 тыс .грн. И Потенциальный покупан, в идеале, откладывает покупку на 3-5 лет, , а в реальности-на неопределённый срок, поскольку повышение отдаётся лендлорду Владу, на коммуналь и в АТБ.
Это в вас начинает говорить классовая ненависть.
Я всегда отвечаю на такие претензии так "вам повышает цену не жадный арендодатель, а ваш сосед по офису, который готов платить дороже". Арендодатель, в данном случае только инструмент. Обвинять его в жадности это как обвинять аукциониста, что он задирает цену.
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Vlad442
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