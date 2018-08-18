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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04
Alex6 написав: Унуноктий написав:
хрен там, 32000 грн за мою квартиру 120 квадратов.
вообще-то арендовать жилое под стрытую комерцию - это и есть кризис ))
ну нет в старых районах достаточного количества офисов возле метро... те что есть заполненны...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:05
Yuri_T написав: Унуноктий написав:
Рядом на Голосеевской, 7 рент хаус, сказали что всё занято и когда что то освободится уже стоит очередь желающих.
сорри, но я тогда не понимаю, почему 32к.
раз такой спрос, раз такие очереди, ставьте смело 64к за трёшку, или пусть сидят на улице, черти понаехавшие
это та цена которую мне предложили, либо попросили найти что то за эти деньги....
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:08
asti написав:
О чем я и говорю, каждый месяц на рынок аренды выходит до 1000 новых квартир! А где столько арендующих взять??!
Не пойму, откуда вы взяли дурацкую цифру 1000 квартир в месяц?
Я смотрел уже давненько статистику, не помню толи 17 или 18 год - построено было около 35000 квартир, это никакая не 1000 в месяц, а 3000 в месяц.
В сентябре за ликвидные недорогие однушки возле метро (типа Эврики) бойня, по 4 просмотра за раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:09
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Во -во, так же и в КМБ: повысились зарплаты на 1500 грн в мес? ( 18 000 в год). Повышаем стоимость однухи на 10%, на 50-75 тыс .грн. И Потенциальный покупан, в идеале, откладывает покупку на 3-5 лет, , а в реальности-на неопределённый срок, поскольку повышение отдаётся лендлорду Владу, на коммуналь и в АТБ.
Это в вас начинает говорить классовая ненависть.
Я всегда отвечаю на такие претензии так "вам повышает цену не жадный арендодатель, а ваш сосед по офису, который готов платить дороже". Арендодатель, в данном случае только инструмент. Обвинять его в жадности это как обвинять аукциониста, что он задирает цену.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:22
Vlad442 написав: Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?
Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?
Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?
Тому що кількість населення зменшується.
Орендарів - в тому числі.
А що, самому важко здогадатись?
Чи жадібність до грошей затуляє очі?Трайбековсько-ікарусівскька рокета вже летить вниз пузом, головою у землю
!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 23 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:32
Vlad442 написав: Yuri_T написав:
мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров.
курсовой вопрос не последним фактором, кстати.
подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.
Спасибо за инфо.
Коммерческая, особенно офисная недвижимость, сейчас, наверное, в печальном состоянии так как первая реагирует на проблемы в экономике.
А у нас офисно-складскую подняли на 20% и ни один не съехал.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:34
А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:37
Gastarbaiter написав:
А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!
Аренда в низшем и среднем сегменте не привязана к доллару. Когда доллар растет (даже в 3 раза), никто ее не поднимает.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:55
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!
Аренда в низшем и среднем сегменте не привязана к доллару. Когда доллар растет (даже в 3 раза), никто ее не поднимает.
Але ж хочеться, правда???
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:01
asti написав:
У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?
Битон стал чем-то вроде беткоэна
Скоро все владельцы наливаек, шаурмешных, бывших игровых автоматов станут новыми Мрочковскими.
Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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