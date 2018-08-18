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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2802280328042805>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04

  Alex6 написав:
  Унуноктий написав:хрен там, 32000 грн за мою квартиру 120 квадратов.



вообще-то арендовать жилое под стрытую комерцию - это и есть кризис ))

ну нет в старых районах достаточного количества офисов возле метро... те что есть заполненны...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:05

  Yuri_T написав:
  Унуноктий написав:Рядом на Голосеевской, 7 рент хаус, сказали что всё занято и когда что то освободится уже стоит очередь желающих.

сорри, но я тогда не понимаю, почему 32к.
раз такой спрос, раз такие очереди, ставьте смело 64к за трёшку, или пусть сидят на улице, черти понаехавшие :D

это та цена которую мне предложили, либо попросили найти что то за эти деньги....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:08

  asti написав:О чем я и говорю, каждый месяц на рынок аренды выходит до 1000 новых квартир! А где столько арендующих взять??!

Не пойму, откуда вы взяли дурацкую цифру 1000 квартир в месяц?

Я смотрел уже давненько статистику, не помню толи 17 или 18 год - построено было около 35000 квартир, это никакая не 1000 в месяц, а 3000 в месяц.

В сентябре за ликвидные недорогие однушки возле метро (типа Эврики) бойня, по 4 просмотра за раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:09

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?

Во -во, так же и в КМБ: повысились зарплаты на 1500 грн в мес? ( 18 000 в год). Повышаем стоимость однухи на 10%, на 50-75 тыс .грн. И Потенциальный покупан, в идеале, откладывает покупку на 3-5 лет, , а в реальности-на неопределённый срок, поскольку повышение отдаётся лендлорду Владу, на коммуналь и в АТБ.

Это в вас начинает говорить классовая ненависть.
Я всегда отвечаю на такие претензии так "вам повышает цену не жадный арендодатель, а ваш сосед по офису, который готов платить дороже". Арендодатель, в данном случае только инструмент. Обвинять его в жадности это как обвинять аукциониста, что он задирает цену.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:22

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Повышать сейчас аренду по заканчивающимся договорам, или подождать?

Влад, если вы зарплатодатель, то наверняка хотите стабильненько её не повышать. Если так и делаете, то почему хотите стабильненько лупить больше, не повышая з/п арендатору? Загнётесь, если не получите лишние 500 грн?

Открываю среднюю зарплату и вижу рост около 10%. Открываю инфляцию за 19 год и вижу 4,1%. Почему аренда (и мой доход) должна стоять на месте?

Тому що кількість населення зменшується.

Орендарів - в тому числі.

А що, самому важко здогадатись?

Чи жадібність до грошей затуляє очі?

Трайбековсько-ікарусівскька рокета вже летить вниз пузом, головою у землю!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:32

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:мы по офисной коммерции решили не повышать и переподписали 100% договоров.
курсовой вопрос не последним фактором, кстати.
подтянется к 26 - тогда со спокойной душой.

Спасибо за инфо.
Коммерческая, особенно офисная недвижимость, сейчас, наверное, в печальном состоянии так как первая реагирует на проблемы в экономике.

А у нас офисно-складскую подняли на 20% и ни один не съехал.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:34

А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:37

  Gastarbaiter написав:А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!

Аренда в низшем и среднем сегменте не привязана к доллару. Когда доллар растет (даже в 3 раза), никто ее не поднимает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:55

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!

Аренда в низшем и среднем сегменте не привязана к доллару. Когда доллар растет (даже в 3 раза), никто ее не поднимает.

Але ж хочеться, правда???
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:01

  asti написав:У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?

Битон стал чем-то вроде беткоэна :)
Скоро все владельцы наливаек, шаурмешных, бывших игровых автоматов станут новыми Мрочковскими.
Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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