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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:02
Пока ещё, как пишут выше, рынок всё проглатывает, но рано или поздно будет перенасыщение по аренде а потом и по продажам//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
с тараканов будут брать аренду
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:05
Классика
"Удлиняйте чек", предлагайте "сервисы и услуги"
Можно нанять продаванов на проценте.
Если у клиента нет денег - можно предлагать кредит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в итоге
повышаем плату
посылочный сервис"иди на.., нищеброд"
нанимаем рыло для поиска следующего "нищеброда"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:49
Страстііііі.
Все буде ок.
Розбавлю соплі на гілці реальною інформацією.
Грейт. Новий будинок в продажу. З видом на міст кирпи. 34 кгрн при 100% оплаті.36 в розтермінування 50%. 36 місяців до введення. Одно-двокімнатні.
Таргет 50 куе = 100 квадратів в +- новому будинку вже майже дасягнуто:-) сидимо на попі рівно. Мантрим на скоро всі ПОМРЕМО.
Всім процвітання!
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как же я рад. Подобные Грейты аккумулируют в себе бабло лендлордов. Как же сладок будет для понаехов звук ж/д с моста Кирпы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:10
а такі ж самі, але не видові почом?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:36
Хз.
Проте на другій лінії від 28 кгрн з 50% внеском. Фіксація в доларі. Розтермінування здається 2 роки.
Всім процвітання!
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:42
Первый
Хороший знак. Значит бабло у застройщика есть и дёшево котлован не продаёт, может себе позволить. Но если кому не терпится, то может отдать, по конскому прайсу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:18
"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном.
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет"
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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